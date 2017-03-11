Государственные СМИ замолчали массовое выступление в Молодечно

Белорусские телеканалы промолчали о «Марше нетунеядцев», прошедшем вечером в пятницу.

Как в Молодечно протестовали против Декрета №3 — большой фоторепортаж

Об акции протеста не сообщило даже БелТА. А на сайте «Советской Белоруссии» появилась короткая новость о задержании участников несанкционированных митингов, без указания причины акции протеста и ее массовости.

Вместе с тем на белорусских телеканалах без очевидного информационного повода вышли сюжеты о том, что «белорусская модель социального государства доказала свою эффективность».

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