Если кота своевременно кастрировать…
Виктор Шендерович поделился в Facebook впечатлениями от одной новости на российском телевидении.
«Первый канал, не моргнув глазом, сообщает об импичменте президенту Южной Кореи.
Она обвиняется в том, что госпожа из ее близкого окружения, злоупотребляя этой самой близостью к власти, заставляла бизнесменов перечислять крупные суммы в контролируемые ею фонды.
Все это Первый канал сообщает, совершенно не опасаясь ассоциаций со стороны своих зрителей…
Если кота своевременно кастрировать, можно не бояться за его поведение во время оттепели».
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