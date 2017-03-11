Виктор Шендерович поделился в Facebook впечатлениями от одной новости на российском телевидении.

«Первый канал, не моргнув глазом, сообщает об импичменте президенту Южной Кореи.

Она обвиняется в том, что госпожа из ее близкого окружения, злоупотребляя этой самой близостью к власти, заставляла бизнесменов перечислять крупные суммы в контролируемые ею фонды.

Все это Первый канал сообщает, совершенно не опасаясь ассоциаций со стороны своих зрителей…

Если кота своевременно кастрировать, можно не бояться за его поведение во время оттепели».

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