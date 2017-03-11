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11.03.2017
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«Работающие коррупционеры совершают преступления, которые «тунеядцам» и не снились»

Может ли власть победить безработицу, загоняя в угол безработных?

Александр Лукашенко заявил, что Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» направлен на профилактику преступлений.

— Это мощное профилактическое действие. Я обращал внимание нашего министра внутренних дел прежде всего на эту проблему. Почему? Потому что человек неработающий (вы лучше меня это знаете) — это будущий преступник, — сказал глава государства на совещании по рассмотрению итогов деятельности правоохранительных органов в 2016 году.

Генерал-лейтенант милиции в отставке, экс-председатель Верховного совета Мечислав Гриб  считает неверным утверждение, что «каждый неработающий — потенциальный преступник».

— Можно сослаться на то, что «тунеядцы» — основная база для пополнения отряда правонарушителей, криминогенного состава. А как тогда связать вопросы коррупции в Беларуси и других странах? Ведь коррупционеры все работают! Они имеют хорошие зарплаты и совершают преступления, которые «тунеядцам» и не снились, — комментирует собеседник заявление главы государства.

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