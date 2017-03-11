Фотофакт: Канопацкая со сломанной ногой под дверями милиции в Молодечно

Депутат Анна Канопацкая, несмотря на перелом ноги, попыталась выяснить обстоятельства задержания лидеров оппозиции, участвовавших в «Марше нетунеядцев».

Фото со страницы Дениса Садовского в Facebook

– Это уже особо тяжкое преступление, — сказала Анна Канопацкая, комментируя произошедшее.

Депутат написала соответствующее заявление в Молодечненское РУВД. Ее, несмотря на депутатский статус, отказались пустить к задержанным. К ней вышел начальник местного отдела милиции Валентин Осипович и сказал, что рассмотрит ее заявление в установленный законом срок, передает TUT.BY.

Жена Анатолия Лебедько сообщила о том, что ее мужу «отбили почки». Но начальник РУВД на просьбы показать задержанных ответил отказом и лишь сказал, что «они живы и здоровы».

Анна Канопацкая вышла из отделения милиции почти в два часа ночи. Она сообщила, что в отношении задержанных начат административный процесс по ст. 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) КоАП. Как заявили ей силовики, политики будут находиться в РУВД Молодечно до суда.

Жена Анатолия Лебедько не исключает, что суд может состояться в выходной день — субботу.

После «Марша нетунеядцев» в Молодечно милиция задержала журналиста БелаПАН Сергея Королевича, троих организаторов акции — Виталия Рымашевского, Анатолия Лебедько и» Юрия Губаревича, а также других активистов. Журналиста Сергея Королевича через два часа освободили.