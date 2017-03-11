А что если ввести налог на…

Задумка пополнить бюджет с помощью декрета «о тунеядстве» что-то не прокатывает. Что же делать?

Я тут набросал несколько идей.

1. Ввести налог на сверхдоходы. Если зарплата выше, чем 500 долларов в эквиваленте, то оставшееся сумма «чистыми» облагается дополнительным 20%-м налогом.

2. Повысить пенсию до 1 000 долларов в эквиваленте с условием, что пенсионный возраст увеличивается до 70 лет. С одной стороны, экономия для бюджета, с другой – большинство, обнадеженное перспективой, не должно протестовать.

3. Запретить на предприятиях обеденные перерывы. Таким образом а) снижаем энергоемкость производства, б) помогаем работникам избавиться от избыточного веса.

4. При листопаде и выпадении снега вносить в жировку графу о дополнительной оплате за уборку территории. На сумму не более, чем 5 долларов в эквиваленте за сезон.

5. Граждан, обратившихся в медучреждения за помощью, и не вылечившихся в течение недели, обязать возместить государству понесенные расходы на лечение. Для искоренения иждивенческих настроений.

6. Ввести для пешеходов тротуарный налог, для владельцев велосипедов – сбор за допуск на дорогу.

7. Безработных, которые не нашли вакансию в течение месяца, устроить на госпредприятие с условием, что первые три месяца они будут трудиться бесплатно.

8. Ввести налог для бездетных – поскольку они создают для страны демографическую проблему.

9. Ввести налог для семей, воспитывающих детей, – поскольку из-за них увеличиваются бюджетные расходы на образование и медицину.

Всё.

Готов работать в правительстве. Могу министром по социальной защите.

Где подписать контракт?