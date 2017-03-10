Как в Молодечно протестовали против Декрета №3 — большой фоторепортаж
Марш нетунеядцев в стотысячном городе собрал сотни недовольных.
Вечером 10 марта в Молодечно от 500 до 1000 человек вышли на Центральную площадь, а затем прошли маршем до налоговой инспекции. Акция протеста закончилась задержанием лидеров оппозиции, журналиста и рядовых участников марша.
О том, как жители Молодечно протестовали против декрета о тунеядстве, — в репортаже «Салідарнасці».
Председателя Молодеченского райисполкома Александра Яхновца протестующие освистали
Митинг на Центральной площади
Блогер из Гомеля Максим Филипович выступает на митинге в Молодечно
Сбор подписей за отмену декрета
Шествие по центру города
Короткий митинг возле здания налоговой инспекции
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