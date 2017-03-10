Как в Молодечно протестовали против Декрета №3 — большой фоторепортаж

Марш нетунеядцев в стотысячном городе собрал сотни недовольных.

Вечером 10 марта в Молодечно от 500 до 1000 человек вышли на Центральную площадь, а затем прошли маршем до налоговой инспекции. Акция протеста закончилась задержанием лидеров оппозиции, журналиста и рядовых участников марша.

О том, как жители Молодечно протестовали против декрета о тунеядстве, — в репортаже «Салідарнасці».

Председателя Молодеченского райисполкома Александра Яхновца протестующие освистали

Митинг на Центральной площади

Блогер из Гомеля Максим Филипович выступает на митинге в Молодечно

Сбор подписей за отмену декрета

Шествие по центру города

Короткий митинг возле здания налоговой инспекции