Минчанка сфотографировала букет, но не заметила, как ее авто укатилось и попало в ДТП

22 февраля на улице Сурганова в Минске девушка припарковалась на Opel у края проезжей части. Она вышла из автомобиля, взяла букет и стала уходить. Цветы были восхитительными — девушка не удержалась и сделала фото. Все было бы хорошо, только ее машина неожиданно покатилась назад.

В ГАИ Минска Onliner.by сообщили, что ДТП случилось около 16:11 возле дома номер 43 по улице Сурганова. Припаркованный Opel откатился и столкнулся с автомобилями Honda и Fiat. Машины получили механические повреждения.

А девушка вернулась в автомобиль и уехала. Ее машина — Opel Astra синего цвета, тип кузова — хетчбэк.

Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП. Их просят позвонить по телефонам (017) 239-49-57, (017) 222-17-17 или 102.