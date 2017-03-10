Брутальное задержание лидеров оппозиции в Молодечно

После «Марша нетунеядцев» в Молодечно милиция задержала журналиста БелаПАН Сергея Королевича, троих организаторов акции — сопредседателя БХД Виталия Рымашевского, председателя ОГП Анатолия Лебедько и главу движения «За свабоду!» Юрия Губаревича, а также других активистов, передает TUT.BY.

Журналист TUT.BY сопровождал до автостоянки Виталия Рымашевского. Возле машины оппозиционера уже ждали около десяти сотрудников милиции в форме. Они сказали, что в отношении политика начат административный процесс, и предложили проехать в местное РОВД.

Когда Рымашевский предложил ответить сотруднику милиции на все вопросы на улице, к политику подбежали несколько человек в штатском и силой затолкали в микроавтобус.

Корреспондента БелаПАН задержали вместе с Анатолием Лебедько и Юрием Губаревичем. Журналист просто шел рядом с политиками, когда к ним подбежали люди в штатском и затащили в микроавтобус.

Анатолий Лебедько рассказал, что ему никто не представился, а «задержание происходило брутально, избиением и применением силы».

Момент задержания Анатолия Лебедько на видео — 3.30.

По информации TUT.BY, после акции задержали также члена БСДП (Грамада) Александра Абрамовича, активистку БХД Ольгу Ковалькову и 16-летнего парня Дениса.

Сотрудникам милиции передают по рации приказ забирать у задержанных мобильные телефоны.

«Милиция хотела продемонстрировать силу, но пока демонстрирует лишь свою безнаказанность и бездумность»

Задержания коллег в Facebook прокомментировал Андрей Дмитриев:

«Милиция сегодня весь день дубинкой "выковыривает изюм из булки" в прямом эфире. Идут на оскар - в один день три задержания под камерами тех, кого задерживают. Дашкевича, Лебедько-Губаревича, Рымашевского.

Теперь, кроме профессии "оператор уличных акций", с которой мы все давно знакомы, в академии милиции можно смело открывать актерсие курсы, со специализациями: "актер задержания", "художественный свист в суде".

Милиция хотела продемонстрировать силу, но пока демонстрирует лишь свою безнаказанность и бездумность.

UPD В Молодечно умудрились задержать еще и журналиста БелАПАН Серегея Королевича. То есть прямого эфира мало, хотят, чтобы еще и написали про них».