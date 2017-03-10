Уникальные кадры: похороны Сталина — с балкона посольства США

На сайте «Настоящее время» опубликован архив Мартина Манхоффа — американского военного, в 1952–1954 годах работавшего в посольстве США в Москве.

В 1954 году Манхоффа выдворили из Советского Союза, обвинив в шпионаже. Архив хранился в его доме в штате Вашингтон и был обнаружен историком Дугласом Смитом летом 2016 года — уже после смерти Манхоффа.

Одной из самых интересных находок стала 15-минутная запись, сделанная Манхоффом 5 марта 1953 года — в день похорон Иосифа Сталина. Посольство США располагалось в то время на Моховой улице, и, установив кинокамеру на балконе, американец смог заснять процессию на Манежной площади. Эти кадры стали единственной неофициальной съемкой похорон Сталина, передает meduza.io.

Сталин вертится в гробу