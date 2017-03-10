Всем по 500: получат ли белорусы обещанную главой государства среднюю зарплату?

Как правительство может спровоцировать рост инфляции.

Национальный банк Беларуси с 15 марта снижает ставку рефинансирования с 16% до 15% годовых.

В текущем году это будет третье снижение: в январе ставка была уменьшена с 18% до 17%, в феврале – до 16%. Продолжится ли эта тенденция дальше?

— По официальному прогнозу на 2017 год, ставка рефинансирования планировалась в коридоре 14-16%, — говорит старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. — Можно предположить, что на этом снижение остановится.

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