Как в Беларуси будут трудоустраивать всех безработных

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Минчанка сфотографировала букет, но не заметила, как ее авто укатилось и попало в ДТП
Брутальное задержание лидеров оппозиции в Молодечно
Уникальные кадры: похороны Сталина — с балкона посольства США
Всем по 500: получат ли белорусы обещанную главой государства среднюю зарплату?
Посещение Лукашенко оперного театра стоило 17 тысяч долларов
Мужчина в Минске решил сократить путь домой и утонул
Власти разрешили «Марш нетунеядцев» в Минске по своему маршруту
Фотофакт. Под Каиром археологи раскопали гигантскую статую
Евро и доллар выросли, а российский рубль упал
Агучылі жорсткiя прысуды мінскім антыфашыстам: 10 гадоў калоніі
Экспорт белорусских товаров и услуг неожиданно вырос
В режиме онлайн: Дашкевича задержали во время живой трансляции в Фейсбуке
Активистка профсоюза РЭП с юмором рассказала об обыске в Бобруйске
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко: «Медведев должен понимать, что кое за что ему тоже придется заплатить»
Финал имитации интеграции. 10 сильных действий в арсенале Лукашенко
Что за игру затеяла власть
(часть 2)
Сможет ли мораторий на Декрет №3 сбить волну протестов?
Будни и праздники жены Владислава Суркова
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Конец либерализации
Кто на самом деле придумал «налог на тунеядство»?
«Навіны з выканкамаўскіх залаў нагадваюць зомбі-хорар»
За что я ненавижу 8 марта
О расхождении «рельсов»: «По всем фронтам братья нагибают»
«Денег нет, но вы не держитесь»
Простыми словами: что изменилось в ситуации с «тунеядцами»
«Ничего, кроме презрения к народу, это не вызывает»
«Если бы товарищи в «Правде» допустили то, что сказал Киселев, их расстреляли бы»
«Айчыну» раскупілі за месяц: «Перапаўняе гонар»
«Чтобы объяснить народу, куда уходят деньги из бюджета, надо развести костер в центре Минска»
«Молодец, Дорофеева! Вот чем должен заниматься настоящий депутат!»
Как чиновники пытаются не пропустить «революционный указ» о поддержке частной инициативы
Митинг в Куропатах — в лицах и образах
Как в сетях предстоящие акции «Мы – не рабы» анонсируют
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как дочь кремлевского пресс-секретаря живёт в Париже
Фотофакт. Исчезновение Щеткиной пояснили на том же заборе
Коваль увел жену у Мезина
Очередь за Навальным
Упс! Что стало со стадионом, на который у Чижа были большие планы
В Британии 90-летняя Елизавета II прокатилась верхом на пони
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Общество
10.03.2017
Елена Зеленко, intex-press.by
Как в Беларуси будут трудоустраивать всех безработных

Сколько рабочих мест надо создать в стране до 1 мая, чтобы выполнить требование президента трудоустроить всех безработных, реально ли ликвидировать в Беларуси безработицу и как трудоустройство безработных повлияет на обещанную зарплату в $ 500, узнала Intex-press.

Фото: сайт avivas.ru

Трудоустроить всех безработных к 1 мая потребовал Александр Лукашенко.

Каких безработных будут трудоустраивать

Каких именно безработных он имел в виду (состоящих на учете в центре занятости или всех не имеющих работы), неизвестно.

Разница между официальной и фактической безработицей в Беларуси большая. Если зарегистрированных (официальных) безработных на конец 2016 года было 0,9% от экономически активного населения страны, то уровень фактической безработицы в прошлом году составил 5,8%. Такие данные, рассчитанные по международной методике, обнародовали в Беларуси впервые за четыре года.

Если трудоустраивать планируют только официальных безработных, то в стране до 1 мая надо будет создать около 40 тысяч рабочих мест, если в расчет будут брать фактический уровень безработицы – больше 250 тысяч человек. Для сравнения, за весь прошлый год в стране было трудоустроено на постоянную работу 159,8 тысячи человек.

Эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко имел в виду зарегистрированных безработных.

– Исходя из цифр, которые упоминает в своих заявлениях президент, можно предположить, что речь идет об официальных безработных, – говорит экономист Антон Болточко. – В то же время возникает вопрос – что делать с людьми, которые не имеют работы, активно ищут ее, но по каким-то причинам не регистрируются в органах занятости?

Как будут создавать рабочие места

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари» в Минске, уверен, что обеспечить всех официальных безработных работой с нормальной зарплатой, не включая при этом печатный станок, невозможно. По его мнению, ликвидировать безработицу в стране можно чисто технически.

– Можно снять безработных с учета как ищущих работу или предложить им рабочие места с маленькими зарплатами или несоответствующие их квалификации и снять с учета за то, что они от такого рабочего места отказались, – говорит Вадим Иосуб. – И тогда к 1 мая можно будет смело отчитаться, что безработных в стране нет.

Антон Болточко считает, что обеспечить безработных рабочими местами можно двумя способами: создать условия, при которых люди будут активно начинать свой бизнес или создать рабочие места искусственно – привлечь к общественным работам, сохранить на госпредприятиях низкооплачиваемые рабочие места, которые надо было бы оптимизировать.

– Это мои догадки, а как это видят чиновники, президент, неизвестно, – говорит экономист.

Как трудоустройство безработных повлияет на обещанную зарплату в $ 500

По мнению экспертов, заявления президента о 500-долларовой зарплате к концу года и о трудоустройстве всех безработных противоречат друг другу.

– Александр Лукашенко говорит, что надо создавать бригады, которые будут садить лес, копать, красить заборы. Но в этом случае речь идет о неквалифицированном низкооплачиваемом труде. Если начать массово трудоустраивать людей на такие рабочие места, это снизит статистику по средней зарплате и отдалит от и без того нереальных планов по средней зарплате в $ 500, – считает Вадим Иосуб.

Антон Болточко отмечает, что сделать зарплату в полтысячи долларов Беларуси – стране с сильным централизованным управлением в экономике – можно, но это будет нерациональным шагом с точки зрения финансовой обстановки в стране.

– Можно на время укрепить белорусский рубль, поднять зарплату бюджетникам, но последствия в виде девальвации и инфляции будут если не ужасающими, то очень чувствительными для каждого белоруса, – говорит эксперт.

Фотожабы: «Работу к 1 мая. От создателей фильма «Всем по $ 500 в 2017-м»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:10)
Главное
Жесть дня. Свежие заявления Кочановой, заставляющие схватиться за голову
Массовый «Марш нетунеядцев» в Молодечно: освистали мэра
Экономист Злотников обратил внимание на тревожную цифру
Две противоречивые цитаты Лукашенко о судьбах жен чиновников
Байнет: «На этот раз Нобелевская премия по экономике точно будет наша»
Дом Бакиева, который он себе построил в Минске
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY