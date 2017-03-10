Как в Беларуси будут трудоустраивать всех безработных

Сколько рабочих мест надо создать в стране до 1 мая, чтобы выполнить требование президента трудоустроить всех безработных, реально ли ликвидировать в Беларуси безработицу и как трудоустройство безработных повлияет на обещанную зарплату в $ 500, узнала Intex-press.

Фото: сайт avivas.ru

Трудоустроить всех безработных к 1 мая потребовал Александр Лукашенко.

Каких безработных будут трудоустраивать

Каких именно безработных он имел в виду (состоящих на учете в центре занятости или всех не имеющих работы), неизвестно.

Разница между официальной и фактической безработицей в Беларуси большая. Если зарегистрированных (официальных) безработных на конец 2016 года было 0,9% от экономически активного населения страны, то уровень фактической безработицы в прошлом году составил 5,8%. Такие данные, рассчитанные по международной методике, обнародовали в Беларуси впервые за четыре года.

Если трудоустраивать планируют только официальных безработных, то в стране до 1 мая надо будет создать около 40 тысяч рабочих мест, если в расчет будут брать фактический уровень безработицы – больше 250 тысяч человек. Для сравнения, за весь прошлый год в стране было трудоустроено на постоянную работу 159,8 тысячи человек.

Эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко имел в виду зарегистрированных безработных.

– Исходя из цифр, которые упоминает в своих заявлениях президент, можно предположить, что речь идет об официальных безработных, – говорит экономист Антон Болточко. – В то же время возникает вопрос – что делать с людьми, которые не имеют работы, активно ищут ее, но по каким-то причинам не регистрируются в органах занятости?

Как будут создавать рабочие места

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари» в Минске, уверен, что обеспечить всех официальных безработных работой с нормальной зарплатой, не включая при этом печатный станок, невозможно. По его мнению, ликвидировать безработицу в стране можно чисто технически.

– Можно снять безработных с учета как ищущих работу или предложить им рабочие места с маленькими зарплатами или несоответствующие их квалификации и снять с учета за то, что они от такого рабочего места отказались, – говорит Вадим Иосуб. – И тогда к 1 мая можно будет смело отчитаться, что безработных в стране нет.

Антон Болточко считает, что обеспечить безработных рабочими местами можно двумя способами: создать условия, при которых люди будут активно начинать свой бизнес или создать рабочие места искусственно – привлечь к общественным работам, сохранить на госпредприятиях низкооплачиваемые рабочие места, которые надо было бы оптимизировать.

– Это мои догадки, а как это видят чиновники, президент, неизвестно, – говорит экономист.

Как трудоустройство безработных повлияет на обещанную зарплату в $ 500

По мнению экспертов, заявления президента о 500-долларовой зарплате к концу года и о трудоустройстве всех безработных противоречат друг другу.

– Александр Лукашенко говорит, что надо создавать бригады, которые будут садить лес, копать, красить заборы. Но в этом случае речь идет о неквалифицированном низкооплачиваемом труде. Если начать массово трудоустраивать людей на такие рабочие места, это снизит статистику по средней зарплате и отдалит от и без того нереальных планов по средней зарплате в $ 500, – считает Вадим Иосуб.

Антон Болточко отмечает, что сделать зарплату в полтысячи долларов Беларуси – стране с сильным централизованным управлением в экономике – можно, но это будет нерациональным шагом с точки зрения финансовой обстановки в стране.

– Можно на время укрепить белорусский рубль, поднять зарплату бюджетникам, но последствия в виде девальвации и инфляции будут если не ужасающими, то очень чувствительными для каждого белоруса, – говорит эксперт.

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