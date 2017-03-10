«Нетунеядцы» вышли на площадь в Молодечно. Онлайн

В Молодечно проходит «Марш нетунеядцев».

Трансляция «Радыё Свабода»

Трансляция телеканала «Белсат»

18.50. Сколько людей участвует в марше? Звучат оценки в 500 человек. Среди участников – люди разных возрастов.

18.45. Сотни человек идут по местному «бродвею» (пешеходной улице). Периодически скандируют «Жыве Беларусь!». Марш выглядит весьма впечатляюще. Похоже, приостановка декрета не сильно сказалась на настроениях людей.

18.40. По призыву Лебедько участники акции выдвигаются маршем в сторону налоговой инспекции.

18.25. Выступают местные жители, рассказывают о несправедливости декрета «о тунеядстве». Говорят, что в городе появляются только торговые центры, а не новые предприятия.

На митинге вспомнили о Геннадии Карпенко, который в начале 90-х руководил городом.

18.18. Ничего себе: выступить пришел председатель Молодеченского райисполкома Александр Яхновец. Когда ему предоставили микрофон, раздался свист.

Мэр был краток: митинг не санкционирован, нарушается закон, участники акции приглашаются в здание райисполкома. Яхновец ушел по возгласы «ганьба!».

18.15. Лебедько призвал поднять руки местного мэра и чиновников. Их на площади не оказалось. Лебедько отметил, что бюрократы не исполняют указания Лукашенко, который призвал чиновников выходить на улицу и разговаривать с людьми.

Губаревич отметил, что настоящие тунеядцы – это чиновники.

18.10. На площади собралось несколько сотен человек.

У памятника Ленину под бел-красно-белыми флагами выступили Рымашевский и Лебедько. Последний предложил участникам акции поддержать резолюцию с требованием отмены декрета №3, смены экономического курса.

18.00. Милиция предупредила участников акции об ответственности в случае нарушения закона.

17.50. Люди собераются по периметру площади. Есть представители оппозиции – Анатолий Лебедько, Юрий Губаревич, Виталий Рымашевский.

Милиция есть, но ее немного.

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С середины февраля в белорусских городах прошли несколько акций протеста против «налога на тунеядство». Первые «марши» прошли без задержаний, во время последних на гражданских активистов начали составлять административные протоколы.

9 марта Александр Лукашенко приостановил действие декрета №3. Однако активисты призвали добиваться полной отмены документа.

Глава Беларуси также заявил: «Мы должны научиться вести диалог с людьми… Мы не против шествий, демонстраций. Мы и на государственном уровне это проводим (недавно ко Дню милиции провели). Людям для выражения своих мнений также должно быть отведено свое место, как в развитых странах Запада. Пусть туда приходят и выражают собственное мнение».

В пятницу стало известно, что власти разрешили «Марш нетунеядцев» в Минске 15 марта, но по своему маршруту.