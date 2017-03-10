Посещение Лукашенко оперного театра стоило 17 тысяч долларов

Посещение Александром Лукашенко 6 марта Национального академического Большого театра оперы и балета стоило около 17 тысяч долларов (более 35 тысяч рублей).

Об этом свидетельствует сайт государственных закупок. Тендер был размещен Министерством культуры.

Получается, что "организация и проведение культурной программы" в рамках посещения руководителем государства стоила столько, сколько заплатили налога государству 97 "тунеядцев", передает Еврорадио.