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Скандалы
10.03.2017
Мужчина в Минске решил сократить путь домой и утонул

Около 13.00 на Слепянской водной системе утонул человек.

Об этом сообщил БЕЛТА ведущий специалист минской городской организации ОСВОД Александр Алексеенко.

Мужчина лет сорока направлялся в магазин, решил сократить путь по льду и перешел канал Слепянской водной системы вблизи дома 18 на ул.Щетовка. Дошел до магазина и возвращался назад. На обратном пути провалился под лед.

Очевидцы вызвали МЧС. Спасатели вытащили его из-подо льда. Но попытки реанимации не помогли - мужчина скончался.

 
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