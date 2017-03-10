Мужчина в Минске решил сократить путь домой и утонул
Около 13.00 на Слепянской водной системе утонул человек.
Об этом сообщил БЕЛТА ведущий специалист минской городской организации ОСВОД Александр Алексеенко.
Мужчина лет сорока направлялся в магазин, решил сократить путь по льду и перешел канал Слепянской водной системы вблизи дома 18 на ул.Щетовка. Дошел до магазина и возвращался назад. На обратном пути провалился под лед.
Очевидцы вызвали МЧС. Спасатели вытащили его из-подо льда. Но попытки реанимации не помогли - мужчина скончался.
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