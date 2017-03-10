Власти разрешили «Марш нетунеядцев» в Минске по своему маршруту

Акция, санкционированная чиновниками, должна пройти 15 марта по маршруту Академия наук – площадь Бангалор.

Как рассказал в ходе пресс-конференции один из организаторов митинга Виталий Рымашевский, инициаторы акции изначально обратились к городским властям с предложением провести акцию в центре города – на Октябрьской площади, однако Мингорисполком такую идею не поддержал.

– Более того, мы предлагали провести эту акцию совместно: чтобы нам предоставили аппаратуру, как это происходит в европейских странах. Но в ответ, как и ожидалось, получили отказ, – сказал он.

Также политик раскритиковал главу города Андрея Шорца, в связи с тем, что городские власти своим решением подталкивают белорусов шествию по несанкционированному маршруту – в случае, если протестующие не захотят идти на площадь Бангалор.

Один из организаторов «Марша нетунеядцев» Анатолий Лебедько также добавил, что в ходе митинга оппозиция потребует вернуть деньги людям, оплатившим сбор на «тунеядство».

– Несмотря на то, что призывали людей не платить, мы будет требовать, чтобы всем заплатившим вернули деньги, – заявил он.

Организаторы также призвали все протестные группы присоединиться к акции, несмотря на то, что власти пошли на уступки по декрету о «тунеядцах».

– Мы должны бороться с самой практикой, когда декреты имеют большую силу, чем законы. Иначе очень скоро мы получим множество других декретов с требованием платить не только за «тунеядство», сбор грибов и ягод, но и за многое другое, – заметил Виталий Рымашевский.

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