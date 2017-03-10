Экономист Злотников обратил внимание на тревожную цифру

Экономист оценил неожиданный успех белорусской экономики, которая в январе продемонстрировала значительный рост экспорта товаров и услуг. Во всяком случае, на бумаге.

Согласно официальной статистике Нацбанка, экспорт белорусских товаров в январе 2017 года к соответствующему месяцу прошлого года вырос на 15,4%. Это произошло впервые за несколько лет – с начала кризиса 2014 года. Также порадовал экспорт услуг, который прибавил 15,9%. Означает ли это, что белорусская экономика начинает выходить из кризиса?

Мы попросили экономиста Леонида Злотникова прокомментировать неоднозначную статистику.

– Это можно объяснить разными причинами, – объясняет он в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi». – Возможно, это связано с тем, что в конце года белорусские власти дали установку срочно распродать товары со складов. Такое уже неоднократно происходило, когда предприятия продавали запасы – пусть даже в убыток. Возможно, сказалась низкая база прошлого года, так как в конце 2015 года была девальвация, которая тряхнула и нашу внешнюю торговлю.

По мнению экономиста, делать выводы о состоянии экономики пока преждевременно, а полная картина станет более ясной хотя бы по итогам первого квартала:

– Рост вполне может быть, потому что до этого мы постоянно падали. И падение было очень большое – на 40-50% за последние два или три года. Белорусская экономика не может падать вечно – когда-нибудь мы достигнем дна. Возможно, это и происходит сейчас. Но лично я ничего, что могло бы говорить о выздоровлении экономики, пока не вижу.

Вместе с тем, собеседник обращает внимание на другую цифру – уже не радостную, а тревожную.

– У нас в последнее время наблюдается отрицательное сальдо по товарам: то есть, цена нашего экспорта падает быстрее цены нашего импорта. То есть, к примеру, раньше мы вывозили в другие страны и продавали тысячу тонн калийных удобрений, а вместо этого мы могли привезти пять импортных грузовых автомобилей. Сейчас за тот же самый объем калийных удобрений мы получаем только три автомобиля. Это говорит о том, что теряется конкурентоспособность наших товаров. А это серьезная проблема, – подытоживает Леонид Злотников.