Вся правда о сексе втроем устами белорусских экспертов

Психолог и сексолог рассказывают, что стоит за предложением секса втроем, чем опасен для отношений этот эксперимент и как можно улучшить качество сексуальной жизни без третьего лишнего.

Ольга Сон, психолог: «В большинстве своем инициаторы заняться сексом втроем – мужчины»

Мужчины и женщины устроены по-разному. Воспитывая сына, родители зачастую способствуют «расщеплению» мальчика на две части. Команды: «Не плачь!», «Не ной!», «Не бойся!», «Соберись!» и так далее – заставляют ребенка отделяться от своих чувств, вытеснять все эмоции в отдельную «коробочку».

Такие мужчины могут иметь сексуальные связи, не имея сердечной привязанности. Это привычно и природно для них. Внутренне они разделены на две части: одна – бесчувственная, сугубо физическая, а вторая, вытесненная – эмоциональная. Мужчина может вовлекаться в сексуальную связь, не участвуя в ней эмоционально.

С годами страсть в отношениях притупляется, и со словами: «Я не хочу тебе изменять, давай сделаем это в открытую» он предлагает пригласить в игру третьего.

Будьте внимательны: не каждый такой мужчина мотивирован желанием улучшить/разнообразить качество половой жизни с основной партнершей. Зачастую это попытка безответственно решить проблемы, возникшие в отношениях.

Вместо того, чтобы обсудить с женщиной свои потребности, выяснить, что между ними послужило снижению влечения или его отсутствию, мужчина стремится реализовать невостребованный потенциал на новом поле битвы, причем, заметьте, с женщиной, за которую он не несет ответственности, на которую он не обижен и которая в нем не разочарована, в отличие от основной партнерши. В страхе потерять насиженное гнездо мужчина будто бы просит разрешения у своей партнерши на измену открыто.

Та, кому поступило предложение заняться сексом втроем с новым участником, должна задуматься, все ли у нее хорошо в отношениях с этим мужчиной. Чаще всего на этот эксперимент женщины соглашаются из страха потерять мужчину, при этом в глубине души они воспринимают секс втроем как предательство, что имеет практически неизгладимые последствия, вплоть до развода.

Секс втроем может закончиться без последствий только если отношения с партнером несерьезные или в отношениях уровень доверия и близости такой, что оба партнера идут на секс втроем с холодной головой и воспринимают это исключительно как источник новых впечатлений.

Мария Вайсс, сексолог: «Секс втроем – сексуальная фантазия большого количества мужчин и не меньшего количества женщин»

Но одно дело фантазии и эротические сны, а совсем другое – попытаться воплотить их в жизнь с близким человеком. Обвинять в пуританских взглядах партнера, который не приемлет такие эксперименты, нельзя. То, что подходит одной паре, может быть абсолютно неприемлемым в другой.

Если вы получили предложение от партнера пригласить кого-то третьего в ваше ложе, хорошенько обдумайте это предложение.

Определите, что для каждого из вас значит секс втроем. Это своеобразная эротическая игра либо акт измены; какие эмоции возникают у вас, когда вы думаете об этом? Если у вас есть хоть малейшее сомнение по этому поводу – не соглашайтесь, близкий человек сможет принять отказ и согласиться с причиной, если она действительно важна для вас. Ведь секс втроем через силу не принесет никакого удовольствия, напротив, после него вы почувствуете себя преданной и обманутой.

Вы можете согласиться на данное предложение, если сами жаждете испытать этот опыт. Обоюдное желание – очень важный фактор в таком вопросе. Готовность к последствиям – очень важна, слишком велика статистика, где причиной расставания пары является именно такого плана пережитый опыт. Даже договорившись заранее, что это будет всего лишь новый сексуальный опыт для вас двоих, не стоит забывать о присущем людям разрушающем чувстве ревности.

Не приглашайте в постель лучшего друга или подругу. Опять же слишком велика вероятность разрыва отношений. К тому же психологический фактор того, что ваша лучшая подруга находится в объятьях вашего мужчины, вряд ли поможет вам расслабиться и, следовательно, получить удовольствие от процесса.

Не стоит забывать и о возможных компромиссах в данном вопросе. Если речь идет о реализации фантазии, то можно использовать различные сексуальные игрушки, созданные для сексуального наслаждения, сексолог может проконсультировать вас, как добиться ощущений, приближенных к вашим фантазиям.

Также эффект присутствия другого партнера дает банальное зеркало, и, если использовать всевозможный антураж для изменения собственного образа, создается прекрасная иллюзия секса с незнакомкой.

В любых экспериментах и фантазиях думайте не только о себе, побеспокойтесь о чувствах любимого человека. Если в отношениях есть доверие и откровенность, то можно легко открываться в своих желаниях, не боясь обидеть партнера. Очень важно быть уверенным в том, что тебя примут любым и не отвергнут. В такого рода отношениях всегда возможно найти компромисс либо приемлемый вариант удовлетворения своей сексуальности и для мужчины, и для женщины.