Фотофакт. Под Каиром археологи раскопали гигантскую статую

Предположительно, фараона Рамзеса II.

Ее раскопали возле руин храма Рамзеса II в древнем городе Гелиополис, расположенном в восточной части Каира

Возраст статуи оценивается более чем в 3000 лет. Открытие сделали ученые из Египта и Германии. Министерство древностей Египта уже назвало находку одним из самых важных открытий в истории страны.

Как рассказал журналистам министр по вопросам древностей Египта Халед аль-Анани, статую, сделанную из кварцита, обнаружили еще в минувший вторник, 7 марта.

— Мы нашли бюст статуи и часть головы. Сейчас мы извлекли голову (из земли) и нашли правое и левое ухо, а также фрагмент правого глаза, - сообщил министр.

В настоящее время работы на месте обнаружения статуи продолжаются. Фотографии с места раскопок появились в Сети.