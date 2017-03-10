Две противоречивые цитаты Лукашенко о судьбах жен чиновников

Прозвучавшие, говоря на тему скандального Декрета №3, в течение полутора месяцев.

«Большой разговор Лукашенко», 3 февраля:

— Мы же не заставляем работать! Ради бога, если у Павла Изотовича (Якубовича, главы газеты Администрации президента «Советская Белоруссия» – прим. С.) жена не хочет работать — и не надо. Но иди заплати эти копейки.

Совещание об актуальных вопросах развития страны, 9 марта:

— Трудоустройте, пожалуйста, своих жен, мужей, любовниц и любовников, родных и близких. Тех, кто должен и может работать. Если жена или любовница больна, ну что же, будем лечить. Если могут работать и должны, они максимум с 1 апреля должны быть на работе.

Лидеры мнений: «Жену оформить как любовницу!»

Тем временем лидеры мнений Фейсбука тоже не могут пройти мимо свежего распоряжение главы государства. Предлагаем избранное.

Владимир Максимков: «Главной ценностью отечественного любовника или любовницы становится трудовая книжка».

Дмитрий Галко: «Любовницам и любовникам — раздеваться и работать!».

Вадим Иосуб: «А вот если жена уже работает, а любовницы нет, кого трудоустраивать?»

Наталья Красько: «Трудоустроюсь любовницей».

Как по поручению Лукашенко прошлись сплетницы

На российском форуме сайта «Сплетник» свежее заявление главы Беларуси тоже дало повод для большой дискуссии. Предлагаем женский взгляд на горячую тему.

— А о трудоустройстве своих любовниц отчитываться будет?

— Они работают, у него не забалуешь.

— Заставлять работать всех (жен, любовников и любовниц) — это какая-то профанация. Полно людей, которые в этом нуждаются, буквально не доедая.

— Все попрут в дизайнеры, певицы, актрисы.

— Его штормит в разные стороны. То одно, то другое. И очень часто какое-то все разномастное и не сочетаемое между собой.