Фотожабы: «Работу к 1 мая. От создателей фильма «Всем по $ 500 в 2017-м»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Пресс-секретарь Медведева пикируется с Лукашенко

Как Медведев с Лукашенко «бодался»

Глава Беларуси резко раскритиковал своего «закоренелого друга Медведева»

Лукашенко пообещал трудоустроить всех безработных к 1 мая

«И запомните, в какое бы я место и район ни приехал, мой помощник выедет туда заранее и пригласит публично безработных людей ко мне на встречу. И не дай бог после 1 мая такие люди будут»

Эта карикатура российского художника Сергея Елкина снова актуальна

Как дочь кремлевского пресс-секретаря живёт в Париже

Представитель России на слушаниях в Международном суде ООН заявил, что сепаратисты Донбасса взяли оружие, хранившееся в угольных шахтах

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