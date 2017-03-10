Фотожабы: «Работу к 1 мая. От создателей фильма «Всем по $ 500 в 2017-м»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Пресс-секретарь Медведева пикируется с Лукашенко
Как Медведев с Лукашенко «бодался»
Глава Беларуси резко раскритиковал своего «закоренелого друга Медведева»
Лукашенко пообещал трудоустроить всех безработных к 1 мая
«И запомните, в какое бы я место и район ни приехал, мой помощник выедет туда заранее и пригласит публично безработных людей ко мне на встречу. И не дай бог после 1 мая такие люди будут»
Эта карикатура российского художника Сергея Елкина снова актуальна
Как дочь кремлевского пресс-секретаря живёт в Париже
Представитель России на слушаниях в Международном суде ООН заявил, что сепаратисты Донбасса взяли оружие, хранившееся в угольных шахтах
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