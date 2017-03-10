Экспорт белорусских товаров и услуг неожиданно вырос

Последние несколько лет (с начала экономического кризиса) экспорт из Беларуси стремительно снижался.

К примеру, по итогам прошедшего года белорусская экономика упала на 2,6%. При этом товарооборот Беларуси с Россией, основным торговым партнером, снизился до минимального уровня за последние восемь лет – до 26,1 миллиардов долларов.

Тем не менее, свежие данные впервые за долгое время вселяют оптимизм. Так, по статистике Нацбанка, экспорт товаров из Беларуси в январе по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на 15,4%. Экспорт белорусских услуг также существенно возрос – на 15,9%.

Вызваны ли эти цифры статистическими нюансами, либо речь идет о позитивных тенденциях, происходящих в белорусской экономике, пока неясно.

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