В режиме онлайн: Дашкевича задержали во время живой трансляции в Фейсбуке

После этого лидера «Молодого фронта» отвезли в суд Советского района Минска.

Змитра Дашкевича задержали в Минске. В этот момент он вел прямую трансляцию в Фейсбуке, момент задержания попал в кадр.

Начиная запись общественный деятель пояснил, что будет снимать тех, кто за ним следит. В какой-то момент к нему подошла пара, девушка поздоровалась, добавив – «милиция» - и активиста задержали.

Задержание в прямом эфире

После обеда Дашкевича доставили в суд Советского района, где на него составлен протокол за мелкое хулиганство и нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. За это ему грозит до 25 суток ареста.

По дороге в суд сотрудники милиции забрали у него мобильный.

Напомним, 9 марта Дашкевич снимал на видео милицейский бус, который сопровождал его автомобиль вблизи Куропат и на улицах Минска. Позже стало известно о том, что его будут судить по обвинению в нанесении материального вреда судебному исполнителю Людмиле Клыге.