Активистка профсоюза РЭП с юмором рассказала об обыске в Бобруйске

Накануне запланированного на воскресенье «Марша нетунеядцев» милиция пришла в местный офис ОГП, по соседству с которым размещается и помещение профсоюза.

О случившемся praca-by.info рассказала лидер Бобруйской городской организации профсоюза РЭП Галина Смирнова. В четверг около 18.00, когда активисты должны были собраться в офисе, туда пришли четыре сотрудника милиции.

– О том, что произошло, я могу рассказать только с юмором, потому что по-другому это трудно передать, – сказала Галина Смирнова.

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