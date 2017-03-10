Лукашенко назвал еще одну причину появления Декрета №3: «для профилактики»

Прозвучало на совещании по итогам деятельности правоохранительных органов в 2016 году.

— Проблем в сфере правоохранительной деятельности, к сожалению, еще хватает, — сказал Александр Лукашенко на встрече, которая также касалась вопросов оптимизации правоохранительной и судебной систем. — Прежде всего, в вопросах обеспечения надлежащего взаимодействия в процессе профилактики и предупреждения правонарушений, раскрытия и расследования преступных деяний, исключения дублирования и формализма в работе, полноты возмещения ущерба, причиненного преступлениями. Особо я хотел бы подчеркнуть вопрос профилактики.

По его словам профилактическая работа должна быть практической и действенной, на что «обращалось внимание при рассмотрении Декрета №3», сообщает пресс-служба главы государства.

— Именно этот декрет как раз направлен на профилактику. Это мощное профилактическое действие. Я обращал внимание нашего Министра внутренних дел прежде всего на эту проблему. Почему? Потому что человек неработающий (вы лучше меня это знаете) — это будущий преступник. Должны быть действенные рычаги воздействия в плане профилактической работы по недопущению преступлений в будущем. Это не только наши разговоры и увещевания.

Кроме того «надо уделять особое внимание негативным процессам, которые происходят вокруг Беларуси».

— Террористические акты в странах Западной Европы, в том числе совершаемые радикально новыми способами. Кибератаки на объекты инфраструктуры государств, потоки мигрантов, военный конфликт в Украине. Эти факторы не могут не затрагивать интересы Беларуси. Равно как и не могут поэтому нами не учитываться. Уже сегодня белорусское общество столкнулось с ранее неизвестными преступными проявлениями. Поэтому нам необходимо своевременно и эффективно отвечать на все возникающие риски, вызовы и угрозы безопасности наших граждан и государства.

Напомним, накануне Лукашенко провел совещании об актуальных вопросах развития страны. В ходе него прозвучало, что с «тунеядцев» год не будут взыскивать сбор, но скандальный Декрет №3 отменять не станут.

Антон Кашликов: «Всем понятно, что это и есть отмена декрета. Общество показало зубы»