Оглашен список товаров, которые белорусы перестали покупать из-за бедности

Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало любопытную статистику за 2016 год.

В частности, чиновники сообщают, что в прошлом году «на фоне снижения денежных доходов населения произошла переориентация покупательского спроса».

Белорусы резко сократили потребление некоторых продовольственных товаров. Например, на 4,6% сократились продажи сыров, на 14,5% – продажи рыбы, ракообразных и моллюсков, на 27% – продажи фруктовых и овощных соков.

Вместо этого население стало больше потреблять: картофеля – на 34,4%, крупы овсяной – на 19,7%, муки – на 3,4%, макаронных изделий – на 1,7%.

Среди непродовольственных товаров белорусы стали покупать меньше бытовой техники и медикаментов. К примеру, на 5,5% сократилась реализация фармацевтических товаров, на 27,5% – стиральных машин, на 27,5% – телевизоров, а также на 31,1% – холодильников и морозильников.

Вместе с тем, в прошлом году увеличить продажи нижнего белья, обуви и строительных материалов.