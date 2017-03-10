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Комментарии
10.03.2017
Шендерович: «Депутаты занимаются поисками геев в мультфильмах Диснея и мироточением бюста»

Российский публицист Виктор Шендерович на «Эхе Москвы» – о думских страстях вокруг «Красавицы и чудовища».

– «Красавица и чудовище» в последнее время в новости попадает, я имею в виду фильм диснеевский, который должен выйти в России 16 марта в прокат. Но вот депутат Милонов требовал его проверить, потому что там, вроде как, должен появиться такой первый во вселенной Диснея персонаж открытый гей. И, вот, целая специальная комиссия профильного Института культурного наследия Лихачева посмотрела фильм и не нашла никаких там нарушений.

Спасибо, что не нашла, да? Если считать от абсолютного маразма, то мы где-то, все-таки, задевши брюхом землю, все-таки, вышли из пике, да? Если бы комиссия имени Лихачева еще бы нашла, это было бы совсем весело. Но! Давайте посмотрим на этот пейзаж. Давайте посмотрим на пейзаж немножечко общим планом.

Вот — это депутаты нашей Государственной Думы, государственные институты, которые занимаются поисками геев в мультфильмах Диснея и мироточением бюста. И созываются специальные комиссии! Всё это стоит денег, всё это люди, существующие на наши деньги. Это депутаты, еще раз…

Это не два умалишенных, городских сумасшедших (Милонов и Поклонская). Ну, такие люди бывают, они везде бывают. Нет — это государевы люди! Крупные государевы люди на крупном содержании. Задействованы крупные общественные институты!

В стране, где на свободе те, кто пытают людей, где пенитенциарная система средневековая, где конь не валялся в правах человека… это вот до каких мышей мы дотрахались в стране, что депутаты Государственной Думы и государственные институты занимаются этим в то время, как страна просто гниет и готовится к взрыву?

 
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