В Беларуси хотят ограничить продажу электронных сигарет

Министерство антимонопольного регулирования и торговли планирует приравнять их к табачным изделиям.

Соответствующее нововведение предусматривается проектом обновленного декрета № 28, сообщает БЕЛТА.

Чиновники отмечают, что целью таких изменений является «дальнейшее ограничение доступности табачных изделий, электронных систем курения, жидкостей для них, а также создание условий для защиты здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма».

В связи с этим планируется распространить на электронные сигареты и жидкости для них нормы и правила, которые действуют отношение традиционных сигарет.

К примеру, с 1 января 2019 года предпринимателям придется получать лицензии на импорт и хранение жидкостей для электронных систем курения, а также на оптовую и розничную торговлю ими. Кроме того, государство получит исключительное право на импорт таких жидкостей.

Вероятно, если нововведения будут приняты, это приведет к росту цен на электронные сигареты.