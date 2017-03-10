Лопес встречается с бабником

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес встречается с американским бейсболистом Алексом Родригесом.

Как рассказали источники Page Six, они стали часто проводить время вместе, более того, утверждается, что Родригес уже познакомился с родными Лопес. Стоит отметить, что певица и спортсмен свои отношения не подтвердили, но и не опровергли, предпочитая хранить молчание.

41-летний Алекс Родригес несколько лет назад развелся со своей женой, у него есть две дочери. В Голливуде он — всем известный дамский угодник. В его списке — многочисленные романы, среди которых встречи с Кейт Хайдсон, Мадонной и Камерон Диас, а совсем недавно он расстался с Анной Войжитски, бывшей женой Сергея Брина, отмечает Сплетник.

На счету самой певицы отношения с танцором Крисом Джаддом и Охани Ноа, а так же семейный союз с Марком Энтони, от которого Лопес родила двух близнецов. Последний роман с Дрейком продлился всего два месяца, и основная из называемых причин расставания — разные взгляды на семейные ценности.