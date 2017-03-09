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Общество
09.03.2017
Салiдарнасць
Гастарбайтеров обяжут платить налог на «тунеядство»?

Судя по заявлению главы государства, сделанному на совещании 9 марта, Лукашенко не против, чтобы белорусы, работающие за границей, платили «этот несчастный сбор».

Александр Лукашенко привел пример из публикаций в СМИ:

—  Кто-то кричал на всю площадь или в кабинете: а я плиточником работаю в России, там деньги зарабатываю!». А разве декрет кому-то запрещает работать в России или вообще за границей? — цитирует президента БЕЛТА.— Наоборот, мы приветствуем. Мы понимаем, что плохих плиточников в Москве приветствовать не будут. Там хорошие специалисты работают. И слава богу, что работают. Я всегда этим горжусь. Но здесь живет твоя семья, твои дети ходят бесплатно в школу, мы лечим их. Коммунальные услуги и прочее… И ты, отработав, сюда приезжаешь.

Если уж ты не можешь вносить налог в 13%, который платят все люди, иди, заплати этот несчастный сбор. Разве в этом дело? — заявил глава государства.

Депутаты рассказали, кого освободят от налога на тунеядство

 
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