Лукашенко - чиновникам: «Трудоустройте своих жен, мужей, любовниц и любовников»

Президент Беларуси обратился к госслужащим с необычной просьбой.

На совещании об актуальных вопросах развития страны 9 марта Александр Лукашенко заявил в адрес чиновников и «других значимых в стране лиц»:

— Трудоустройте, пожалуйста, своих жен, мужей, любовниц и любовников, родных и близких. Тех, кто должен и может работать. Если жена или любовница больна, ну что же, будем лечить. Если могут работать и должны, они максимум с 1 апреля должны быть на работе, — приводит БЕЛТА слова главы государства.

— Вы можете сказать: да они заплатят $ 200, или Br400 в год. Нет, желательно, чтобы они были на работе, — заявил президент. — Я не хочу называть конкретные фамилии. Полковник Шпегун (начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте Сергей Шпегун. — прим. БЕЛТА) должен взять этот вопрос лично на контроль и мне доложить после 1 апреля.

Лукашенко призвал посмотреть «по кадровому реестру, кто такой богатый у нее муж, что она сидит сегодня, ничего не делая, имея ребенка 20-22 лет и не имея пенсионного возраста».

— Наверное, вы некоторых знаете, я тоже. Но пока фамилий не называю, — добавил глава государства.