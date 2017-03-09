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Политика
09.03.2017
Алена Антонова
Как Медведев с Лукашенко «бодался»

После критики из уст белорусского президента в адрес российского премьера Салідарнасць вспомнила историю их «закоренелой дружбы».

Напомним, на совещании об актуальных вопросах развития страны Александр Лукашенко удивился заявлениям своего «закоренелого друга Медведева».

Приведем несколько любопытных цитат.

— Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ.

— Никаких низких цен мы не хотим на газ. Нам надо, чтобы руководство братской России выполняло свои обязательства. По содержанию и по духу. Если мы строим наш союз — единое государство мы замахнулись построить, — то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке.

—  Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет.

Озвучив свои требования, Лукашенко отметил, что Высший госсовет, председателем которого он является, не должен превращаться «в некую «заседаловку» — приехали, друг на друга посмотрели, перекусили и разъехались, а решения вопросов нет».

Очевидно, такую реакцию вызвали слова российского премьера, назвавшего шантажом заявления Андрея Кобякова, который в свою очередь раскритиковал политику России в сфере энергоносителей и импортозамещения. По словам премьер-министра Беларуси, цены на газ для Беларуси значительно выше, чем в самой России.

Ответ Медведева был резким: «никто никого не держит в ЕАЭС» и «это дело добровольное».

На заседании Евразийского межправительственного совета в Бишкеке российский премьер призвал страны — партнеры России по ЕАЭС не «упражняться в подсчетах» цен на российский газ и заметил, что если бы некоторые страны не входили в состав Союза, они покупали бы газ по европейским ценам.

Эх, а ведь еще недавно «закоренелые друзья» заседали и обсуждали не только политику и экономику. Еще в сентябре прошлого года Лукашенко признался в интервью, что сбросил 13 килограммов по диете российского премьера.

— С Дмитрием Анатольевичем встретились, я говорю: «Вот, пытаюсь сбросить килограммы». В Сочи сидим, он говорит: «Если хочешь, я тебе свой рецепт дам». — «Какой?» — «Ешь все, что хочешь, но кроме картофеля, сладкого и мучного! А я говорю: «А выпивают, это вредно…» — «Да, вредно, и водка вредно, и вино вредно, если много ешь. А так, — говорит, — там, где несладкие вина, пей, даже водку пей». Он ест жирное и прочее, но исключил мучное, сладкое, торты всякие и картофель. Я думаю, он не обидится за то, что я его диету рассказал? — откровенничал глава Беларуси с первым заместителем гендиректора ТАСС Михаилом Гусманом.

А весной прошлого года Александр Лукашенко с младшим сыном показывал Дмитрию Медведеву свои родные места и угощал березовым соком и криничной водой, параллельно они успешно обсуждали двусторонние отношения в неформальной обстановке.

В январе 2016-го в Сочи Лукашенко и Медведев катались на лыжах и обсуждали, как будут преодолевать экономический кризис.

Впрочем, в истории отношений Медведева и Лукашенко были не только совместные катания на лыжах и распитие березового сока.

Например, семь лет назад Медведев в ответ на выпады Лукашенко в адрес Кремля припомнил тому и «бесчестное поведение» и пропавших оппозиционных политиков.

Чем закончится нынешняя полоса напряжения и придется ли заплатить Медведеву «кое за что» Лукашенко — реакция Кремля не заставит себя ждать. 

 
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