Как минчане узнают о сексе

Мы спросили у минчан, как они узнали страшную правду о том, что детей не находят в капусте.

Анастасия, менеджер отдела продаж:

– Мне родители толком ничего не рассказывали, лекций на тему того, что и как правильно или неправильно делать, не было. Только когда я была в отношениях уже полтора года – а мне на тот момент было уже без малого 18 лет, – мама позвала меня и прошептала: «Я тебе хочу посоветовать вот такие презервативы». На этом учение закончилось.

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