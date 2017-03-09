Фотофакт: Молодечно готовится к маршу нетунеядцев

Фотографии центральной площади Молодечно опубликовал у себя в Фейсбуке лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько.

«Молодечно готовится к завтрашнему Маршу нетунеядцев! Площадь Центральную заставляют перегородками. Может завтра у чиновников бег с барьерами?!!» — пишет политик.

Напомним, 9 марта Александр Лукашенко на совещании об актуальных вопросах развития страны потребовал определить в городах «ту площадь, на которую люди могут прийти и высказать свое мнение».

— В стране должен быть наведен идеальный порядок, — призвал глава государства, — Некоторые заявляют: я приходил на площадь и еще приду. На площадь человеку нельзя запретить ходить. Подключитесь к этой работе, поскольку эта работа провалена в Минске, областных, крупных городах. Определите в городах ту площадь, на которую люди могут прийти и высказать свое мнение. Там будут начальники вертикали власти.

Видимо, «вертикаль» Молодечно таким образом поспешила выполнить поручение президента.