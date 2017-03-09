В Солигорском районе на мальчика упали футбольные ворота. Ребенок погиб

Несчастный случай произошел днем 8 марта на стадионе Краснослободской школы.

В ходе разбирательства следствием предварительно установлено, что компания подростков играла с мячом. Очевидцы рассказали, что мальчик повис на металлических футбольных воротах и начал их раскачивать. Ворота упали, от полученных травм 12-летний ребенок скончался.

Как сообщила МЛЫН.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног, другие ребята не пострадали.