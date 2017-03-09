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09.03.2017
Екатерина Пантелеева, TUT.BY
«Безбилетница стала кричать, сбила с контролера шапку, укусила его»

На днях в интернете появилось видео конфликта между контролером и пассажиром.

На записи видно, как женщина лежит на земле, в руках у нее сумка, за ручки которой тянет ревизор. В «Минсктрансе» пояснили: контролер действовал по инструкции и до приезда милиции удерживал безбилетницу. В организации считают: видео, которое появилось в Сети, отображает конфликт лишь частично. Организация предоставила TUT.BY видео с регистратора проверяющего: тут ЧП от начала и до конца.

Скриншот видео, предоставленного «Минсктрансом»

Конфликт произошел 16 февраля на 88-м автобусном маршруте. На улице Уборевича в транспорт зашли ревизоры и обнаружили двух безбилетниц. Женщин попросили выйти на следующей остановке, те согласились.

Видео с регистратора контролера предоставлено «Минсктрансом». Тут ЧП от начала и до конца.

Позже, сообщают в «Минсктрансе», выяснилось, что у одной из них нет документов, платить штраф она отказалась.

Из разговора контролера и пассажирки

Контролер (К): Смотрите документы, какой-нибудь.

Пассажирка (П): Нет у меня никаких документов.

К: Деньги на штраф.

П: Нет у меня денег.

К: …Хорошо. Фамилия, имя, отчество.

П: Сейчас.

К: Тогда вызываем 102.

П: Вызывайте.

— Контролер вызвал милицию, — рассказывает о том, что происходило дальше Юрий Давидович, начальник контрольно-ревизорской службы «Минсктранса». — Женщина стала отходить за остановку. Наш сотрудник чуть-чуть преградил ей путь. Большинство безбилетников это останавливает, они возвращаются, и разговор проходит в нормальном русле. Но пассажирка пошла дальше, тогда контролер взял ее за ручку сумки.

Из разговора контролера и пассажирки

На видео видно, как в какой-то момент контролер пытается удержать безбилетницу.

П: Так, руки убрать!

К: У меня камера работает.

П: Руки убрать!

К: Так, пожалуйста, на остановочку, я вызываю 102. Я имею право до приезда сотрудников милиции вас удерживать. Пожалуйста, на остановочку. Я вызываю 102.

П: Уберите от меня руки. Руки от меня быстро убрал.

К: Не ломайте камеру.

По словам Юрия Давидовича, до приезда милиции контролер имеет право удерживать пассажира-безбилетника.

— Она пыталась скрыться, он применил метод удержания, а не физическую силу, — продолжает собеседник. — Чтобы не нанести женщине никаких телесных повреждений, не порвать одежду, он взял ее за шлейку сумки. Со стороны контролера все было культурно.

Из разговора контролера и пассажирки

На видео видно, как женщина падает.

К: Не падайте, стоим.

П: Руки от меня убрал. Отстань от меня… Не трогай меня. Не прикасайся.

К: Женщинка, пойдемте на остановочку. (Женщина отходит.)… Куда вы идете, женщина.

Женщина, стоим, пожалуйста.

П: Пожалуйста, так уберите от меня руки, пожалуйста.

К: Так вы же не стоите.

П: Так я и не буду стоять.

К: Женщина, отойдите от проезжей части, пожалуйста.

П: Да мне пофиг.

Собеседник говорит, что в какой-то момент женщина стала кричать, сбила с контролера шапку, пыталась сорвать камеру, укусила его.

Скриншот видео, предоставленного «Минсктрансом»

— Как женщина оказалась на земле?

— Она хотела вырвать сумку и ногами отбивалась от контролера. Била его по рукам, и как только он перестал ее держать, она убежала. Конечно, многие могут сказать, пассажирка защищала свою честь и достоинство, но ведь во время задержания она была без билета. Контролер же находился на работе и никаких противозаконных требований не предъявлял. Если бы женщина спокойно дождалась милицию, ничего бы не произошло.

Связаться с пассажиркой TUT.BY пока не удалось. Известно лишь, что жалоб от нее на контролера «Минсктранса» не поступало. Сам контролер заявлений на пассажирку тоже никуда не писал.

 
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