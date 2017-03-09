«Безбилетница стала кричать, сбила с контролера шапку, укусила его»

На днях в интернете появилось видео конфликта между контролером и пассажиром.
На записи видно, как женщина лежит на земле, в руках у нее сумка, за ручки которой тянет ревизор. В «Минсктрансе» пояснили: контролер действовал по инструкции и до приезда милиции удерживал безбилетницу. В организации считают: видео, которое появилось в Сети, отображает конфликт лишь частично. Организация предоставила TUT.BY видео с регистратора проверяющего: тут ЧП от начала и до конца.
Скриншот видео, предоставленного «Минсктрансом»
Конфликт произошел 16 февраля на 88-м автобусном маршруте. На улице Уборевича в транспорт зашли ревизоры и обнаружили двух безбилетниц. Женщин попросили выйти на следующей остановке, те согласились.
Видео с регистратора контролера предоставлено «Минсктрансом». Тут ЧП от начала и до конца.
Позже, сообщают в «Минсктрансе», выяснилось, что у одной из них нет документов, платить штраф она отказалась.
Из разговора контролера и пассажирки
Контролер (К): Смотрите документы, какой-нибудь.
Пассажирка (П): Нет у меня никаких документов.
К: Деньги на штраф.
П: Нет у меня денег.
К: …Хорошо. Фамилия, имя, отчество.
П: Сейчас.
К: Тогда вызываем 102.
П: Вызывайте.
— Контролер вызвал милицию, — рассказывает о том, что происходило дальше Юрий Давидович, начальник контрольно-ревизорской службы «Минсктранса». — Женщина стала отходить за остановку. Наш сотрудник чуть-чуть преградил ей путь. Большинство безбилетников это останавливает, они возвращаются, и разговор проходит в нормальном русле. Но пассажирка пошла дальше, тогда контролер взял ее за ручку сумки.
Из разговора контролера и пассажирки
На видео видно, как в какой-то момент контролер пытается удержать безбилетницу.
П: Так, руки убрать!
К: У меня камера работает.
П: Руки убрать!
К: Так, пожалуйста, на остановочку, я вызываю 102. Я имею право до приезда сотрудников милиции вас удерживать. Пожалуйста, на остановочку. Я вызываю 102.
…
П: Уберите от меня руки. Руки от меня быстро убрал.
К: Не ломайте камеру.
По словам Юрия Давидовича, до приезда милиции контролер имеет право удерживать пассажира-безбилетника.
— Она пыталась скрыться, он применил метод удержания, а не физическую силу, — продолжает собеседник. — Чтобы не нанести женщине никаких телесных повреждений, не порвать одежду, он взял ее за шлейку сумки. Со стороны контролера все было культурно.
Из разговора контролера и пассажирки
На видео видно, как женщина падает.
К: Не падайте, стоим.
П: Руки от меня убрал. Отстань от меня… Не трогай меня. Не прикасайся.
К: Женщинка, пойдемте на остановочку. (Женщина отходит.)… Куда вы идете, женщина.
Женщина, стоим, пожалуйста.
П: Пожалуйста, так уберите от меня руки, пожалуйста.
К: Так вы же не стоите.
П: Так я и не буду стоять.
К: Женщина, отойдите от проезжей части, пожалуйста.
П: Да мне пофиг.
Собеседник говорит, что в какой-то момент женщина стала кричать, сбила с контролера шапку, пыталась сорвать камеру, укусила его.
Скриншот видео, предоставленного «Минсктрансом»
— Как женщина оказалась на земле?
— Она хотела вырвать сумку и ногами отбивалась от контролера. Била его по рукам, и как только он перестал ее держать, она убежала. Конечно, многие могут сказать, пассажирка защищала свою честь и достоинство, но ведь во время задержания она была без билета. Контролер же находился на работе и никаких противозаконных требований не предъявлял. Если бы женщина спокойно дождалась милицию, ничего бы не произошло.
Связаться с пассажиркой TUT.BY пока не удалось. Известно лишь, что жалоб от нее на контролера «Минсктранса» не поступало. Сам контролер заявлений на пассажирку тоже никуда не писал.