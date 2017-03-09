Змитра Дашкевича будут судить за якобы поврежденный мобильник судебного исполнителя

Рассмотрение административного дела состоится 14 марта в суде Первомайского района.

Лидера «Молодого фронта» Змитра Дашкевича обвиняют в нанесении материального вреда судебному исполнителю Людмиле Клыге, сообщает Радыё Свабода.

Фото novychas.by

Речь идет попытке 25 января этого года конфисковать автомобиль Дашкевича ввиду невыплаченных штрафов за политические акции.

Пытаясь выехать из двора своего дома, активист случайно наехал на ногу Людмилы Клыги, которая пыталась остановить авто.

Ранее сообщалось, что в результате наезда судебный исполнитель повредила ногу. Теперь выясняется, что с ногой все в порядке, а поврежденным оказался мобильный телефон Клыги.

Напомним, что ранее был задержан и наказан административным арестом другой участник вахты в Куропатах — Сергей Пальчевский.