Депутаты рассказали, кого освободят от налога на тунеядство

В ближайшее время будет сокращен список тех, кто должен платить налог на тунеядство по декрету № 3. Подробности журналистам рассказала председатель парламентской комиссии по труду и социальным вопросам Тамара Красовская.

Документ будет принят в ближайшее время. Из числа социальных иждивенцев исключат:

— матерей, которые сидят дома с детьми до семи лет;

— детей, которые ухаживали за своими больными родителями;

— парней, которые проходят альтернативную военную службу;

— владельцев личных подсобных хозяйств во всех населенных пунктах.

— Самое важное — увидеть тех людей, которым нужно помочь. А ту категорию людей, которая и раньше не работала, и сейчас не хочет — их, конечно, нужно заставить, — прокомментировала изменения Тамара Красовская. — Каждый должен участвовать в финансировании госрасходов. А тот, кто сегодня подогревает эту ситуацию, говорит не об экономических проблемах, а хочет перевести тему в политическое русло.

По словам депутатов, практика правоприменения показала, что в декрете есть моменты, которые нужно доработать. В частности, власти плохо проработали список так называемых социальных иждивенцев и многим отправили «письма счастья» по ошибке.

— Я полагаю, что тем, кого исключили из списка, должны вернуть деньги. Ведь они попали в базу по ошибке. Мы, наверное, даже должны извиниться перед человеком, если кому-то по ошибке было отправлено извещение, — считает депутат Людмила Кананович.

Сегодня Александр Лукашенко принял решение до конца года приостановить сбор налога на тунеядство. За это время чиновники должны доработать декрет № 3.

— Кто уплатил в 2016 году, пойдет в зачет 2017 года, если он не будет работать. Если он поступит на работу, мы из бюджета по его требованию вернем эти деньги, — сказал президент.