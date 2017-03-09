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Политика
09.03.2017
Салiдарнасць
Лукашенко: «Мы не против шествий. Нельзя запретить человеку ходить на площадь»

Руководитель потребовал  определить в городах «ту площадь, на которую люди могут прийти и высказать свое мнение», а также рассказал про «наших «майданутых» , которые в Киеве искали организаторов.

Этими удивительными мыслями глава Беларуси поделился 9 марта на совещании об актуальных вопросах развития страны.

В частности, Лукашенко заявил, что в Беларуси необходимо создать все условия для цивилизованного диалога власти с обществом, в том числе в вопросе проведения массовых мероприятий.

— В стране должен быть наведен идеальный порядок. Некоторые заявляют: я приходил на площадь и еще приду. На площадь человеку нельзя запретить ходить. Подключитесь к этой работе, поскольку эта работа провалена в Минске, областных, крупных городах. Определите в городах ту площадь, на которую люди могут прийти и высказать свое мнение. Там будут начальники вертикали власти, — цитирует слова главы государства его пресс-служба.

И подчеркнул:

— Но никакого препятствия нормально жить трудящимся быть не должно.

Далее глава государства рассказал свою версию того, как в Беларуси готовят Майдан.

— Вы знаете, что наши «майданутые» поехали в Киев искать там «майданутых» организаторов, — пересказывал Лукашенко сюжет БТ. — Вы же понимаете, что эти люди будут пушечным мясом, массовкой. Они ведь не с политическими лозунгами туда идут. А 300-400 человек во главе с нашими отморозками, которые в Киев ездили, — они будут провоцировать. Они найдут 10-20 профессионалов, которые в Киеве открыли стрельбу. А когда прольется кровь, тогда уже беда. Поэтому работать надо на предупреждение. Я говорю это публично.

При этом Лукашенко заявил, что он сам совсем не против шествий.

— Мы должны научиться вести диалог с людьми, — подчеркнул он. — Мы не против шествий, демонстраций. Мы и на государственном уровне это проводим (недавно ко Дню милиции провели). Людям для выражения своих мнений также должно быть отведено свое место, как в развитых странах Запада. Пусть туда приходят и выражают собственное мнение. И если они позвали туда начальника, значит, он там должен быть. И не дай бог этого начальника кто-то там оскорбит. Милиция должна отфиксировать подобное оскорбление и принять жесточайшие меры.

При этом Лукашенко потребовал жестко наказывать провокаторов, выковыряв их «как изюм из булки».

— Пресекать всякие попытки (это не касается людей, которые хотят обратить на себя внимание и которые попали в трудную жизненную ситуацию). Нам надо, как изюм из булки, повыковыривать провокаторов. И отвечать они должны по всей строгости закона, — заявил белорусский лидер. — Майдана в Беларуси не будет. Даже предпосылок к этому нет. Но всегда надо работать на дальних подступах к той или иной проблеме.

Напомним, сегодня на том же совещании Лукашенко резко раскритиковал своего «закоренелого друга Медведева» и озвучил введение моратория на Декрет №3.

Сможет ли мораторий на Декрет №3 сбить волну протестов?

 
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