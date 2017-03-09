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Общество
09.03.2017
Салiдарнасць
В воскресенье на большей территории ожидается мокрый снег

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

10 марта на большей части территории пройдут осадки, в основном дождь, в ночные часы по западу в отдельных районах ожидаются сильные осадки. Ночью и утром местами будет отмечаться слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-восточный, днем с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит -1..+5°С, максимальная днем +3..+9°С.

Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится, сообщает сайт Гидрометцентра.

11 мартапреимущественно в юго-восточных и северо-западных районах страны пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ожидается слабый туман, ночью и утром в северо-западных районах гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -2..+5°С, максимальная днем +2..+8°С.

12 марта на большей части территории пройдут дождь и мокрый снег. Ночью и утром в северо-западных районах ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -2..+5°С, максимальная днем +1..+7°С.

 
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