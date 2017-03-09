Лукашенко пообещал трудоустроить всех безработных к 1 мая

«Мы займем всех людей», — пообещал Лукашенко.

Об этом он заявил 9 марта на совещании об актуальных вопросах развития страны.

— По трудоустройству безработных — я уже говорил о тех, кто ведет асоциальный образ жизни, они у нас есть (пусть не обижаются) - пьяницы, алкоголики, те действительно тунеядцы, как их называли раньше. К ним - одни методы по принуждению к работе. Тех, кто по несчастью оказался без работы, мы должны каждого принять, и не только в службе занятости, а в органах власти и оказать помощь, — цитирует слова главы государства его пресс-служба.

Сроки, в которые должна быть решена проблема трудоустройства безработных, Лукашенко определил до 1 мая.

— Но люди должны понимать, что они, прежде всего, должны искать себе работу. А мы им должны помочь. К 1 мая все должны быть трудоустроены, — поручил руководитель страны. — И запомните, в какое бы я место и район ни приехал, мой помощник выедет туда заранее и пригласит публично безработных людей ко мне на встречу. И не дай бог после 1 мая такие люди будут.

Говоря о создании рабочих мест, Лукашенко привел пример, что в Минске порой на работах по благоустройству территории задействована дорогостоящая техника, эксплуатационные и амортизационные расходы на которую значительно превышают стоимость ручного труда.

— Надо определить места, куда должны прийти люди за работой, создать бригады, группы, которые будут лес высаживать, заборы строить, красить, убирать территорию, копать, возить, носить и прочее. И мы займем всех людей, — отметил глава государства.

И подчеркнул:

— Неправда, что у нас нет возможности трудоустроить людей, которые сегодня на бирже труда.

Напомним, сегодня на том же совещании Лукашенкл резко раскритиковал своего «закоренелого друга Медведева» и озвучил введение моратория на Декрет №3.

Сможет ли мораторий на Декрет №3 сбить волну протестов?