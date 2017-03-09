Сможет ли мораторий на Декрет №3 сбить волну протестов?

«Лукашенко избрал гибридный вариант решения проблемы», уверен политолог. Плюс — реакция Байнета.

Декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества» отменять не станут, но в течение года поручено не взыскивать соответствующий сбор. Данное решение Александр Лукашенко озвучил на совещании об актуальных вопросах развития Беларуси.

Политический обозреватель Александр Класковский в экспресс-комментарии «Салідарнасці» высказал свое мнение о мотивах властей и о том, сможет ли мораторий сбить волну протестов.

— Александр Лукашенко выбрал ту линию, которую я и прогнозировал, то есть гибридный вариант. Понятно, что самым действенным вариантом была бы отмена декрета, и тогда почва для нынешних протестов исчезала бы. Отдельный вопрос в том, что тяжелая экономическая ситуация чревата возникновением новых волн протестов. Но вот эту нынешнюю горячую весну власти таким образом нейтрализовали бы, — предположил собеседник.

Однако в данном случае для Лукашенко важен вопрос престижа твердого лидера, его амбиции, считает политический обозреватель.

Поэтому глава государства не пошел на радикальный шаг, сохранив лицо.

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По мнению Александра Класковского, мораторий на выплаты по декрету — это расчет на собственный электорат, разочаровавшийся действиями властей:

— На простых людей, электорат Лукашенко, вышедших скорее не из-за призывов оппозиции, а из-за обиды на то, что с них снимают последние штаны, такой шаг действительно может подействовать успокаивающе. Тем более что будет теплиться надежда, что через год этот декрет возьмут да и отменят. Что, кстати, не исключено.

Кроме того, собеседник напоминает, о возобновлении репрессий в отношении активистов оппозиции и лидеров сегодняшних протестов.

— Комбинация нескольких подходов: ослабление декрета, мораторий на сбор, плюс — точечные против лидеров протестов — я думаю, власти рассчитывают на то, что сработает такая вот гибридная тактика, — считает Александр Класковский.

Действительно ли она сработает? По словам эксперта, сложно прогнозировать, каким в реальности окажется результат моратория. Он перечислил факторы, которые могут как минимум частично расстроить планы властей:

— Остается сила инерции, организационные усилия оппозиции при всех ее недостатках и разногласиях внутри, общая неудовлетворенность людей ухудшаюдшимся материальным положением. Я думаю, что несмотря на репрессии, акции будут более многолюдными, чем в предыдущие годы.

«Это кость со стола власти»

Мораторий на Декрет №3 в соцсетях обсуждают политики, общественные активисты и журналисты.

Анатолий Лебедько, лидер ОГП

«Друзья, нетунеядцы! Я хочу поздравить всех вас, пусть с небольшой, но все же победой! Власть приостановила взимание сбора за «тунеядство»!

Но это кость со стола власти. Это временная заморозка, но не решение проблемы! Надо добиваться полной и безусловной отмены Декрета N3.

Поэтому будем вместе на ближайших Маршах нетунеядцев в Молодечно, Пинске, Бобруйске, Орше, Рогачева!»

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Андрей Дмитриев, лидер «Говори правду»

«В Беларуси прошел первый успешный бойкот. В нем приняли участие порядка 380 000 белорусов. Они проигнорировали требование власти заплатить налог на безработицу (тунеядство).

Это оказалось настолько массово и уверенно, что власть поняла, вводить штрафные санкции против участников бойкота декрета 3 себе дороже. Итог, Декрет приостановлен».

Таццяна Караткевіч, «Говори правду»

«Действие Декрета № 3 приостановлено. Это промежуточный результат массового бойкота по неуплате налога, активного обращения «нетунеядцев» к чиновникам, мирного уличного протеста. Власти услышали граждан.

Теперь необходимо наладить полноценный диалог между властью и обществом во избежание социальной напряженности. Еще нужно добиться справедливого расчета обязательного страхового стажа и начисления пенсии, реальных свобод для развития деловой инициативы; остановить коммерциализацию образования и медицины».

Свой комментарий в Фейсбуке записал активист профсоюза РЭП Андрей Стрижак.

В своем обращении он высказал сомнение в том, что в документе появятся позитивные изменения.

— Самое главное, что мы с вами должны понимать в данной ситуации — чуть ли не впервые за всю историю современной Беларуси власть вынуждена была пойти на уступки гражданскому обществу. И это все сделали мы с вами. Мы с вами в силах продолжить этот процесс, — говорится в обращении профсоюзного активиста.

По мнению Стрижака, главной причиной выхода людей на улицы стал не столько декрет, как ситуация в стране в целом.

Viktar Malishevsky

«Не путайте! На марш тунеядцев за 2015 год приходить не надо. Это будет марш тунеядцев за 2016 год».

Tanya Korovenkova

«И что, теперь на марш выходить тем, кто налог на тунеядство уже заплатил?»

Юра Сідун

Анекдот пра тых, хто заплаціў падатак на беспрацоўе, а сёння прачытае навіну, што можна было і не плаціць.

Злавіў Цмок у лесе Ваўка і кажа яму:

- Глядзі, запісваю: «Воўк, шэры, адна штука». Сёння прыйдзеш да мяне на абед, я цябе з'ем. Зразумеў?

- Зразумеў.

- Ёсць пытанні?

- Не.

Засмуціўся воўк, хвост падціснуў. А Цмок ляціць далей па лесе. Злавіў Лісу.

- Глядзі, запісваю: «Ліса, рудая, хвастатая, адна штука». Сёння прыйдзеш да мяне на вячэру, я цябе з'ем. Зразумела?

- Зразумела.

- Пытанні ёсць?

- Не.

Пайшла Ліса сумная. А Цмок далей ляціць. Злавіў Зайца, кажа:

- Глядзі, запісваю: «Заяц, шэры, вушы доўгія, адна штука». Заўтра прыйдзеш да мяне на сняданак, я цябе з'ем. Зразумеў?

- Зразумеў.

- Пытанні ёсць?

- Ёсць.

- Задавай!

- А можна не прыходзіць?

- Так, можна. Выкрэсліваю.

Пётар Кузьняцоў

«Если бы все проблемы Лукашенко были только в этом декрете.

Или если бы все остальные проблемы он мог бы так же, словами, приостановить. Возможно, тогда сегодняшнее решение что-то бы и значило».

Serge Chaly

«То есть теперь получается, что если тунеядец устроится на работу, то собранные с него деньги, которые «исключительно до копейки должны быть направлены на содержание детей», у этих детей отберут?»

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Все-таки есть возможность влиять на власть. Надо не ослабевать давление. И, все у нас будет хорошо».

«Ну почему так сложно сказать: «Был не прав, забудем об этом недоразумении раз и навсегда?»

«Хватит переливать из пустого в порожнее! Духу не хватает признать свои ошибки и некомпетентность? Отменить, пока не поздно!»