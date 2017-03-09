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Общество
09.03.2017
Павел Свердлов, Еврорадио
Простыми словами: что изменилось в ситуации с «тунеядцами»

На совещании 9 марта Александр Лукашенко объявил, что скандальный декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества» отменять не будут. Но, чтобы не обижать людей, несправедливо записанных в «тунеядцы» и снять градус социальной напряжённости, действие декрета «сдвинуто» на год. Что это значит?

Налоговые инспекции комментариев пока что не дают — они, как и мы все, читают новости, удивляются и радуются. Но, судя по тому, что сказал Лукашенко, есть четыре варианта развития событий:

1. Если вам пришло извещение об оплате сбора за 2015 год, и вы его оплатили — вам вернут деньги.

2. Но если вы «не участвовали в финансировании госрасходов» и в 2016 году, то за него вам зачтут уже оплаченный сбор за 2015 год. Тогда денег не вернут, но и платить снова будет не нужно.

3. Если вам пришло извещение об оплате сбора за 2015 год, и вы его не оплатили — поздравляем, ничего платить не нужно!

4. Но если государство решит, что и в 2016 году вы были «тунеядцем», всё начнётся по-новой: извещение об оплате сбора, месяц на то, чтобы заплатить 20 базовых величин, пеня и угроза административного преследования. Всё это уже с конца 2017 года.

Напомним, в феврале акции против декрета №3 прошли во всех областных центрах Беларуси. В Минске и в Гомеле «марши нетунеядцев» собрали по несколько тысяч человек. В Бресте и в Витебске они насчитывали до тысячи участников.

 
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