«Какая разница, где вырос огурец?» Хозяев агроусадеб хотят «загрузить» лишней землей

Как изменился указ об агроэкотуризме за время доработки, и что все еще тревожит владельцев усадеб.

Осенью прошлого года Минспорта и туризма предлагало изменить законодательство в агроэкотуристической индустрии. В сельских усадьбах собирались запретить проведение свадеб, юбилеев и поминок, а также принимать более двадцати посетителей разом. Для оказания таких услуг владельцам пришлось бы зарегистрироваться как индивидуальным предпринимателям.

Общественные активисты отчаянно боролись за право спасти отрасль.

В итоге премьер-министр Андрей Кобяков распорядился о возвращении Указа № 372 на доработку и создании специальной рабочей группы, в которую вошли и владельцы некоторых усадеб: Анатолий Ганец, Георгий Грибов, Михаил Макей. Группа работала больше двух месяцев.

Сейчас в Администрацию Президента направлен окончательный вариант поправок – компромиссный для чиновников и владельцев агроэкоусадеб.

— Госструктуры прислушались, когда встретили правомерное сопротивление со стороны общества. Нам удалось уйти от требования регистрироваться как ИП, от ограничения количества туристов на усадьбе до 20 человек, от запрета на проведение юбилеев и торжеств, — перечисляет Валерия Клицунова, председатель правления общественного объединения «Отдых в деревне».

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