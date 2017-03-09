Директор «Домановичи-Агро» задержан за хищение мяса на сумму свыше 680 тысяч долларов

Составлял фиктивные документы и продавал продукцию на территории России и Беларуси.

Следственным управлением управления Следственного комитета по Гомельской области расследуется уголовное дело о хищении имущества СУП «Домановичи-Агро» в Калинковичском районе.

По версии следствия, в период с сентября 2015 года по декабрь 2016 года директор сельскохозяйственного предприятия по предварительному сговору с руководителем субъекта хозяйствования Минской области, путем составления фиктивных документов на отгрузку крупного рогатого скота, мяса, продукции собственного производства, совершил с ним хищение имущества предприятия на сумму свыше 1 300 000 деноминированных рублей.

Похищенная продукция реализовывалась на территории Республики Беларусь и Российской Федерации, сообщает сайт Следственного комитета.

В отношении указанных лиц вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К обоим применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по выявлению иных эпизодов противоправной деятельности фигурантов уголовного дела.