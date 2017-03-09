С «тунеядцев» год не будут взыскивать сбор. Но Декрет №3 отменять не станут

Лукашенко заявил, что в течение марта его «надо подкорректировать».

В течение года «тунеядский» сбор взыскивать не будут. Однако декрет не отменяют. Данное решение сегодня на совещании об актуальных вопросах развития страны озвучил Александр Лукашенко.

— В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет. Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал, — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба .

«И не дай бог вы обидите хоть одного человека»

Лукашенко поручил к 1 апреля определить списки тех, кто должен вносить платежи на основании декрета № 3.

— Списки должны быть выверены. Привлечь надо всех — депутатов местных Советов, милицию, участковых, спецслужбы — всех привлечь, но составить эти списки. Они должны быть у каждого председателя гор- и райисполкома, глав администраций в областных центрах и городе Минске. А администрация президента вместе с правительством должна организовать контроль за исполнением этого решения. И не дай бог вы обидите хоть одного человека, — заявил глава государства.

«И знаю заявления представителей пятой колонны и кое-что еще — то, чего общество не знает»

По его словам, декрет о тунеядстве не является экономическим и финансовым.

— Это идеологический, моральный декрет. Никаких там больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно — заставить работать тех, кто должен и кто может. Это — главное, — отметил Лукашенко. — Я, естественно, наблюдаю, насколько это возможно, и отслеживаю всякую писанину в СМИ — и оппозиционных, и провластных. И знаю заявления представителей пятой колонны и кое-что еще — то, чего общество не знает. Хотя намек в СМИ на это был, — заявил президент.

«По 200−500 человек выходят на улицы и начинают кричать»

Вместе с тем глава государства констатировал отвратительное и безответственное исполнение декрета со стороны ответственных чиновников.

— Не нашли там свое место и наши депутаты. Притом разных уровней, особенно местных Советов, — сказал он. — Каждый председатель райисполкома, главы администраций в городах, районных администраций — это их прежде всего работа. А контроль — за губернаторами и мэром Минска. У вас там должны быть эти списки бездельников, которых надо заставить работать. А честных людей не надо было трогать вообще. Мы не должны обижать людей, особенно в это время. И те, кто сегодня по 200−500 человек выходят на улицы и начинают кричать, это ведь не те тунеядцы, которые действительно тунеядцы. Это в основном те люди, которые обижены, которым мы ни с того ни с сего послали эти извещения.

«И не дай бог, хоть одна копейка пойдет на другие цели — ремонт дорог, квартир…»

По его словам, все собранные по декрету № 3 деньги должны направляться исключительно на содержание детей.

— Все платежи, чтобы нас не упрекали, должны остаться в местных бюджетах. Не в областных, а в районных. И эти деньги исключительно до копейки должны быть направлены на содержание детей. Только детям!» — сказал Александр Лукашенко.

— И самое главное — каждый глава района на сессии районных и городских советов должен отчитаться до копейки, на какие цели он потратил эти деньги. Или это детский сад, или детский дом, или кому-то помогли, купили что-то, накормили, напоили и так далее. Исключительно на детей. И не дай бог, хоть одна копейка пойдет на другие цели — ремонт дорог, квартир…», — добавил президент.

Что делать тем, кто оплатил сбор?

Александр Лукашенко заявил, что в течение этого года не будут взыскивать сбор с тех, кто будет внесен в соответствующие списки.

— В 2016 году определенное количество (это тысячи людей), не оспаривая, внесли платежи. Сегодня я снимаю требование, чтобы все, кого мы вычленим за первый квартал, платили эти деньги. Не будем за 2016 год взимать эти деньги с тех, кто должен платить. А те, кто заплатил, те в 2017-м не будут платить. Если они будут работать в 2017 году, мы должны по их требованию вернуть эти деньги, — пояснил Александр Лукашенко.

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Напомним, в начале февраля Лукашенко заявил: «Давайте поживем, если мы уж с вами придем к одному непреклонному выводу, что это анахронизм и он не нужен, то мы его отменим. Не надо спешить».

Ранее политолог Валерий Карбалевич объяснил почему Александр Лукашенко не идет на, казалось бы, самый разумный шаг — отмену декрета.

— Здесь уже проблема не только политическая, а больше даже психологическая. Дело даже не в том, что президент впал в гордыню. Отмена им резонансного декрета стала бы признанием своей собственной ошибки. Здесь уже не свалишь все на чиновников, которые, как обычно, что-то «нахомутали». Ибо все помнят, кто был инициатором и главным публичным защитником этой идеи. А вождь, как известно, у нас не ошибается. Кроме того, отмена декрета под давлением акций протеста, организованных оппозицией, стала бы признанием политического поражения и победы оппонентов.