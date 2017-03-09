С «тунеядцев» год не будут взыскивать сбор. Но Декрет №3 отменять не станут

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Змитра Дашкевича будут судить за якобы поврежденный мобильник судебного исполнителя
Депутаты рассказали, кого освободят от налога на тунеядство
Лукашенко: «Мы не против шествий. Нельзя запретить человеку ходить на площадь»
В воскресенье на большей территории ожидается мокрый снег
Лукашенко пообещал трудоустроить всех безработных к 1 мая
Простыми словами: что изменилось в ситуации с «тунеядцами»
«Какая разница, где вырос огурец?» Хозяев агроусадеб хотят «загрузить» лишней землей
Директор «Домановичи-Агро» задержан за хищение мяса на сумму свыше 680 тысяч долларов
Рубль заметно сдал к доллару и евро
Лукашенко: «Медведев должен понимать, что кое за что ему тоже придется заплатить»
Информация подтвердилась: Пальчевского осудили на трое суток ареста
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Денег нет, но вы не держитесь»
Медведев жестко ответил на возмущенные слова Кобякова
За что я ненавижу 8 марта
«Совсем озверели»
Александр Класковский: «Планируют ударить по вожакам»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Ничего, кроме презрения к народу, это не вызывает»
«Если бы товарищи в «Правде» допустили то, что сказал Киселев, их расстреляли бы»
«Айчыну» раскупілі за месяц: «Перапаўняе гонар»
«Чтобы объяснить народу, куда уходят деньги из бюджета, надо развести костер в центре Минска»
«Молодец, Дорофеева! Вот чем должен заниматься настоящий депутат!»
Как чиновники пытаются не пропустить «революционный указ» о поддержке частной инициативы
Як беларуская міліцыя стала старэйшай за савецкую
«Будущие участники протестов — смотрите и трепещите!»
Митинг в Куропатах — в лицах и образах
Защитник или надзиратель?
Как в сетях предстоящие акции «Мы – не рабы» анонсируют
Байнет: «Дорисуйте к Щеткиной Прокоповича, Шуневича и Мясниковича»
Виноваты враги. Как Лукашенко отреагировал на акции протеста «тунеядцев»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Фотофакт. Исчезновение Щеткиной пояснили на том же заборе
Коваль увел жену у Мезина
Очередь за Навальным
Упс! Что стало со стадионом, на который у Чижа были большие планы
В Британии 90-летняя Елизавета II прокатилась верхом на пони
Канделаки выставила себя на посмешище
В глазах двоится: братья-близнецы женились на двойняшках и живут в одной квартире
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Общество
09.03.2017
Салiдарнасць
С «тунеядцев» год не будут взыскивать сбор. Но Декрет №3 отменять не станут

Лукашенко заявил, что в течение марта его «надо подкорректировать».

В течение года «тунеядский» сбор взыскивать не будут. Однако декрет не отменяют. Данное решение сегодня на совещании об актуальных вопросах развития страны озвучил Александр Лукашенко.

— В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет. Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал, — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба

«И не дай бог вы обидите хоть одного человека»

Лукашенко поручил к 1 апреля определить списки тех, кто должен вносить платежи на основании декрета № 3.

— Списки должны быть выверены. Привлечь надо всех — депутатов местных Советов, милицию, участковых, спецслужбы — всех привлечь, но составить эти списки. Они должны быть у каждого председателя гор- и райисполкома, глав администраций в областных центрах и городе Минске. А администрация президента вместе с правительством должна организовать контроль за исполнением этого решения. И не дай бог вы обидите хоть одного человека, — заявил глава государства.

«И знаю заявления представителей пятой колонны и кое-что еще — то, чего общество не знает»

По его словам, декрет о тунеядстве не является экономическим и финансовым.

— Это идеологический, моральный декрет. Никаких там больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно — заставить работать тех, кто должен и кто может. Это — главное, — отметил Лукашенко. — Я, естественно, наблюдаю, насколько это возможно, и отслеживаю всякую писанину в СМИ — и оппозиционных, и провластных. И знаю заявления представителей пятой колонны и кое-что еще — то, чего общество не знает. Хотя намек в СМИ на это был, — заявил президент.

«По 200−500 человек выходят на улицы и начинают кричать»

Вместе с тем глава государства констатировал отвратительное и безответственное исполнение декрета со стороны ответственных чиновников.

— Не нашли там свое место и наши депутаты. Притом разных уровней, особенно местных Советов, — сказал он. — Каждый председатель райисполкома, главы администраций в городах, районных администраций — это их прежде всего работа. А контроль — за губернаторами и мэром Минска. У вас там должны быть эти списки бездельников, которых надо заставить работать. А честных людей не надо было трогать вообще. Мы не должны обижать людей, особенно в это время. И те, кто сегодня по 200−500 человек выходят на улицы и начинают кричать, это ведь не те тунеядцы, которые действительно тунеядцы. Это в основном те люди, которые обижены, которым мы ни с того ни с сего послали эти извещения.

«И не дай бог, хоть одна копейка пойдет на другие цели — ремонт дорог, квартир…»

По его словам, все собранные по декрету № 3 деньги должны направляться исключительно на содержание детей.

— Все платежи, чтобы нас не упрекали, должны остаться в местных бюджетах. Не в областных, а в районных. И эти деньги исключительно до копейки должны быть направлены на содержание детей. Только детям!» — сказал Александр Лукашенко.

— И самое главное — каждый глава района на сессии районных и городских советов должен отчитаться до копейки, на какие цели он потратил эти деньги. Или это детский сад, или детский дом, или кому-то помогли, купили что-то, накормили, напоили и так далее. Исключительно на детей. И не дай бог, хоть одна копейка пойдет на другие цели — ремонт дорог, квартир…», — добавил президент.

Что делать тем, кто оплатил сбор?

Александр Лукашенко заявил, что в течение этого года не будут взыскивать сбор с тех, кто будет внесен в соответствующие списки.

— В 2016 году определенное количество (это тысячи людей), не оспаривая, внесли платежи. Сегодня я снимаю требование, чтобы все, кого мы вычленим за первый квартал, платили эти деньги. Не будем за 2016 год взимать эти деньги с тех, кто должен платить. А те, кто заплатил, те в 2017-м не будут платить. Если они будут работать в 2017 году, мы должны по их требованию вернуть эти деньги, — пояснил Александр Лукашенко.

***

Напомним, в начале февраля Лукашенко заявил: «Давайте поживем, если мы уж с вами придем к одному непреклонному выводу, что это анахронизм и он не нужен, то мы его отменим. Не надо спешить».

Ранее политолог Валерий Карбалевич объяснил почему Александр Лукашенко не идет на, казалось бы, самый разумный шаг — отмену декрета. 

— Здесь уже проблема не только политическая, а больше даже психологическая. Дело даже не в том, что президент впал в гордыню. Отмена им резонансного декрета стала бы признанием своей собственной ошибки. Здесь уже не свалишь все на чиновников, которые, как обычно, что-то «нахомутали». Ибо все помнят, кто был инициатором и главным публичным защитником этой идеи. А вождь, как известно, у нас не ошибается. Кроме того, отмена декрета под давлением акций протеста, организованных оппозицией, стала бы признанием политического поражения и победы оппонентов.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.1 (оценок:12)
Главное
За что я ненавижу 8 марта
«Денег нет, но вы не держитесь»
Страшный союз двух Декретов: могут ли забрать детей у «тунеядцев»?
С кем Статкевич разговаривал по телефону сразу на двух языках
«Молодец, Дорофеева! Вот чем должен заниматься настоящий депутат!»
Александр Класковский: «Планируют ударить по вожакам»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY