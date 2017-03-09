Лукашенко: «Медведев должен понимать, что кое за что ему тоже придется заплатить»

Глава Беларуси резко раскритиковал своего «закоренелого друга Медведева».

Нелицеприятные высказывания и странные намеки в адрес российского премьера Александр Лукашенко сделал 9 марта на совещании об актуальных вопросах развития страны.

«Меня больше всего удивили заявления моего закоренелого друга Медведева»

Глава Беларуси потребовал доложить ему о сотрудничестве с Россией, особенно с учетом недавно состоявшегося в Бишкеке межправительственного заседания в рамках Евразийского экономического союза.

— Я, конечно, в общих чертах знаком. Меня больше всего удивили заявления моего закоренелого друга Медведева, — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба. — Нас, кстати, уже пугать начинают, что газ мы будем природный покупать по европейским ценам. Типа того, что будете платить не $ 150, а $ 200. Это, знаете, сродни тому, что намек всем — в России прежде всего, и в Беларуси, — что мы являемся нахлебниками в России: вот, видите ли, они нам делают какой-то подарок.

Далее глава Беларуси сделал несколько пространных намеков в адрес российского премьера.

— Я тоже не хочу в детали вникать, но Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ. Мне казалось, и я думаю до сих пор, и, наверное, подавляющее большинство русских людей и россиян думают и понимают, что наши отношения с Россией — это не бухгалтерия. Бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений, — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам в основе этих отношений «лежит нечто больше» и снова вспомнил об Отечественной войне и общих окопах.

— И чтобы оценивать эти отношения, надо уходить в середину прошлого века, когда мы третью часть населения положили, знаете за что. А если кому-то хочется нагнетать ситуацию и в очередной раз вместо решения вопросов нас упрекать, не получится, — заявил Александр Лукашенко.

«Никаких низких цен мы не хотим на газ»

Глава государства также пояснил, чего именно хочет Беларусь в вопросе урегулирования нефтегазовых отношений.

— Скажу очень кратко и четко, чего мы хотим: никаких низких цен мы не хотим на газ. Нам надо, чтобы руководство братской России выполняло свои обязательства. По содержанию и по духу. Если мы строим наш союз — единое государство мы замахнулись построить, — то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке. Все, мы больше ничего не хотим, — отметил Лукашенко. — Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет.

«Чтобы мы там лоб в лоб не стучали друг другу»

Александр Лукашенко поручил подготовить повестку дня заседания Высшего госсовета Союзного государства, включив в нее конкретные важнейшие вопросы двусторонних отношений и проект решения, который должен быть согласован и парафирован.

— Чтобы мы там лоб в лоб не стучали друг другу. Мы абсолютно не против проведения Высшего государственного совета. По очереди ВГС должен состояться в Москве. Готовьте эту повестку дня — 3-4 вопроса, не больше. А не 25 вопросов, которые мы, как на коньках, принимаем там. Как будто по льду катаемся, — отметил глава государства.

И подчеркнул:

— Мы не должны превращать Высший госсовет, председателем которого я являюсь, в некую «заседаловку» — приехали, друг на друга посмотрели, перекусили и разъехались, а решения вопросов нет.