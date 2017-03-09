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Общество
09.03.2017
Кирилл Иванов
«Проблемы прав человека перестали быть условием для нормализации отношений с Западом»

Политолог рассказал «Салідарнасці» о том, как доклад Госдепа может отразиться на отношениях Беларуси и США. Плюс — реакция Байнета.

В Беларуси по-прежнему невозможна смена власти путем выборов. Отсутствие системы сдержек и противовесов приводит к злоупотреблению ее представителями. Такие выводы содержатся в ежегодном докладе Госдепартамента США о соблюдении прав человека в 2016 году, в посвященном нашей стране разделе. Документ подписан новым Госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Эксперт минского аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич считает, что доклад Госдепа не станет неожиданностью для официального Минска.

— Я не думаю, что этот документ как-то повлияет на белорусско-американские отношения. Доклад ведь традиционный, публикуется каждый год. И претензии к белорусским властям похожи на прежние, так как у нас ничего не меняется, — рассказал в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политолог.

По мнению собеседника, белорусские власти в последнее время стали достаточно спокойно относиться к подобной критике:

— Решение проблем прав человека престали ставиться в качестве условия для улучшения взаимоотношений с Западом.

МИД Беларуси, скорее всего, ограничится формальным отзывом на доклад Госдепартамента США, убежден эксперт.

«Ну что, обратно с Вовой гулять?»

Новость собрала около тысячи комментариев на дискуссионной площадке talks.by. Многие из участников обсуждения называют оценки Госдепа справедливыми, а кое-кто не скрывает сарказма. Приведем несколько высказываний:

«Более чем объективная оценка... К сожалению».

«Как в воду смотрят».

«Надо челобитную заслать в Кремль, с жалобой на США. И получить ответ, что с избранием Трампа все шампанское уже выпили, так что держитесь».

«Ну что, обратно с Вовой гулять?»

«Вова уже с другими на лыжах катается».

«С некоторыми выводами согласиться можно, но 99% — бред сивой кобылы, люди, писавшие это, вряд ли знают, где находится Беларусь. Нам не на кого равняться и надеяться, ни на Россию, ни на ЕС, ни на США, надо строить свое мощное государство, где основная статья доходов — интеллект. Вот на Японию, Южную Корею можно равняться. Надо создать нормального адекватное государственное управление и другие институты власти по образцу передовых стран и забыть колхозные собрания, как страшный сон».

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Гэта абсалютная праўда, без кісялёўшчыны і давыдзькаўшчыны».

«Первый звоночек?»

«Пускай визы отменят для Беларуси и выбирать на выборах некому будет».

 
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