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Экономика
09.03.2017
Ольга Томашевская, Thinktanks.by
«Уровень госдолга Беларуси тормозит ее экономическое развитие»

Нынешний уровень внешнего долга Беларуси тормозит развитие экономики. В 2017 году необходимо будет прибегнуть к новым заимствованиям, однако они пойдут не на развитие, а на обслуживание долга.

По данным рейтингового агентства Fitch Ratings, чистый внешний долг Беларуси сегодня составляет 55% от ВВП, а на его обслуживание приходится 23% от текущих платежей в иностранной валюте.

Уровень долга создает депрессию в экономике

«Значительный объем внешнего долга влияет на экономику Беларуси сразу через несколько каналов. Одна из важных проблем заключается в том, что много денег уходит на обслуживание долга. Эти деньги приходится брать из бюджета, а если точнее – выводить из экономики путем взимания налогов и направлять не на нужды страны, а на выплаты обязательств. Таким образом, деньги не направляются на развитие, и это усиливает депрессивные тенденции в экономике», - сказала в интервью Thinktanks.by эксперт Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.

Помимо этого, большое количество обязательств в валюте чревато проблемами с внешнеторговым балансом. Белорусская экономика является открытой, она сильно зависит от импорта. Для ее нормального функционирования необходимо, чтобы в стране была валюта на покупку импорта. «Сейчас государство пытается решить проблему путем сокращения объемов импорта. Однако это не лучшее решение, поскольку такой подход подавляет экономическую активность. В первую очередь речь, конечно, идет об инвестиционном импорте. Однако сокращение потребительского импорта также не способствует развитию», - отметила Катерина Борнукова.

Объем внешнего долга Беларуси уже приблизился к критической отметке: согласно международным исследованиям, критическим считается уровень долга в размере 60% от ВВП. Когда объем внешнего долга превышает эту отметку, проблемы в экономике нарастают, а кризисы случаются с большей вероятностью. По этой причине при столь высоком уровне задолженности бывает проблематично получить новые внешние заимствования.

К тому же, большой объем внешней задолженности создает риск дефолта, который имеет множество негативных последствий. По словам Катерины Борнуковой, «среди них – повышение вероятности банковского кризиса, снижение активности инвесторов, которые в этом случае будут вкладывать деньги в экономику страны с еще меньшей охотой, чем сейчас. А у нас и без того существует проблема, где брать деньги на инвестиции. Долгое время основными драйверами роста были государственные инвестиции, но в свете существующих проблем этого драйвера уже нет. И это также негативно отражается на перспективах экономического роста».

Замкнутый круг

В текущем году обслуживание внешнего долга прогнозируется на уровне 3,4 млрд долларов, и где  Беларусь будет брать деньги на эти цели, пока неясно. Международные резервные активы составляют 4.99 млрд. долларов, однако они необходимы в первую очередь для поддержания торгового баланса. Поэтому, по мнению Катерины Борнуковой, для обслуживания внешнего долга Беларуси придется прибегнуть к новым заимствованиям: «На фоне конфликта с Россией, падения мировых цен на калийные удобрения вряд ли стоит надеяться на приток валюты от внешней торговли. Скорее всего придется наращивать долги, а это приведет только к дальнейшему ухудшению ситуации».

В прежние годы рефинансировать долги удавалось за счет получения новых кредитов со стороны России. Однако в этом году вероятность реализации такого сценария вызывает сомнения, учитывая затянувшиеся сложности в отношениях с Москвой.

«Неполитизированным гибким источником займов являются еврооблигации. Однако из-за сомнений в дальнейшей платежеспособности Беларуси этот инструмент является для нас слишком дорогим. Однако через этот источник вряд ли удастся получить более 1 млрд. долларов, а потребность в кредитовании у белорусской экономики значительно больше», - сказала Катерина Борнукова.

Для оздоровления экономики и выхода на восстановление эксперты рекомендуют проведение структурных реформ. Однако проблема заключается в том, что такие реформы потребуют времени, а значит не помогут быстро решить вопросы с долгами. «Сейчас главная задача — найти возможность выплачивать долг в 2017 году», — убеждена Катерина Борнукова.

 
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