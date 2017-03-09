Финал имитации интеграции. 10 сильных действий в арсенале Лукашенко

Экономист Ярослав Романчук на своей странице в Фейсбук рассуждает о том, какие шаги остались у Лукашенко, чтобы выйти из-под орбиты Кремля.

Наступила новая стадия белорусско-российской интеграции. Как раз к 20-летию создания Союзного государства. 2 апреля 1997г. президенты Б. Ельцин и А. Лукашенко России подписали Договор о Союзе Беларуси и России. С тех пор 2 апреля - День единения народов Беларуси и России.

Много воды утекло с тех пор. Жители Беларуси и России так и не поняли, что такое «единое государство». Паспорта разные, гимны разные, флаги разные. Решение суда Беларуси для россиян – не указ и наоборот. Наднациональных, независимых, объективных судов не создали.

Деньги, хоть и рубли, у каждого свои. Пограничники и таможенники – у каждого свои. Сертификаты на товары друг друга автоматически не признаются. Для бюрократов России и Беларуси рубашка национальных олигархов ближе к телу.

Товары друг друга не обрели статус внутренних на территории друг друга. Финансовые системы работают, как любые другие иностранные системы. Налоги у каждого свои. Россия импортозамещает, в том числе импорт из Беларуси. До белорусских потребителей редко доходит российский товар. У каждой страны свои монополисты и правила регулирования конкуренции. Дипломы, справки, разрешения и другие документы друг друга нужно либо подтверждать, либо делать новые, национальные. На рынке труда Беларуси россияне – иностранцы, на рынке труда России беларусы тоже гастарбайтеры.

За 20 лет якобы глубокой, дружной, гармоничной интеграции сложно назвать хотя бы один полноценный свободный рынок товара или услуги между нашими странами.

Приплыли. Доруководились. Финал имитации интеграции предсказуем. Склоки, ссоры, торговые распри и открытый, откровенный шантаж. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков с трудом выговорил диагноз белорусской стороны: «Мы вынуждены констатировать, что сегодня не исполняется двусторонняя нормативно-правовая база…» (речь идёт о России). Нарушение Россией законов «фундаментально влияют на наше участие в многосторонних интеграционных процессах». Премьер-министр Беларуси выразил «крайнюю озабоченность в связи с сохраняющейся неурегулированностью с российской стороной проблем в нефтегазовой сфере, несоблюдением двусторонних и многосторонних договоренностей по условиям поставок энергоносителей и бездействии на этом фоне евразийской экономической комиссии». Наконец, премьер-министр Беларуси констатирует, что нет базиса «нашего экономического союза» - свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Нет базиса, нет надстройки, нет взаимного понимания, нет доверия – нет никакого союза.

Ответ премьер-министра России Дмитрия Медведева звучит в стиле, «Куда вы денетесь, парни? Вы по уши в нашей модели интеграции». Он призвал не «упражняться в подсчетах» цен на российский газ. А вот и открытый шантаж: «В конце концов, здесь насильно никто никого не держит. Мы это с вами понимаем, мы добровольно все это создали».

«Денег нет, но вы не держитесь»

А. Лукашенко и В. Путин расставили свои фигуры, закусили удила, наломали дров. Никто не хочет уступать. У каждого своя интеграционная правда. Или кривда. Очевидно одно: номенклатурно-олигархическая модель интеграции с треском провалилась. Для правителей обеих стран свои шкурные номенклатурно-коммерческие интересы оказались выше принципа свободы перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Без Беларуси интеграционные проекты России обречены. Если Беларусь выйдет из них, то изъяны политики Кремля станут очевидными. До тех пор, пока Кремль будет изымать газ и нефть из интеграционных договоров, толку в них не будет. Будут неравные условия и превращение нефти/газа в энергетическое оружие.

Перед А. Лукашенко очень сложный выбор. Разрушена его стратегия развития, базис его модели. Интеграционное старьё превратилось в тяжёлые гири. Всё крепче берут за горло внутренние проблемы. Номенклатура, многие «красные директора» и силовики злорадно насторожилась, наблюдая за углубляющимся конфликтом. Они ждут сильных ходов со стороны А. Лукашенко. В его арсенале их осталось не так много.

1) объявить мораторий (приостановить) на участие Беларуси в проекте «Союзное государство» и «ЕАЭС»;

2) отозвать представителей Беларуси из наднациональных органов Союзного государства и ЕАЭС;

3) приостановить своё членство в ОДКБ;

4) ввести временные таможенные посты на границе с Россией;

5) выйти из договоров по транзиту нефти и газа (в плане тарифов), принятие решения о компенсационном повышении цен (налогов) на транзит нефти и газа;

6) радикально перестроить внутреннюю экономическую политику, существенно увеличить числа реальных собственников земли и других активов (приватизация в пользу национального бизнеса), создать налоговую и регуляторную среду, которая бы, как минимум, на 50% гарантировала бы меньшие издержки для производителей товаров и услуг, чем в России;

7) быстрое принятие мер, которые бы позволили Беларуси получить статус страны с рыночной экономикой от Евросоюза (для снятия или снижения торговых барьеров);

8) ликвидация условий для инвесторов в малые и средние предприятия;

9) перекрытие российских каналов или резкое ограничение их вещания в Беларуси. До сих пор около 60% белорусов верят российским каналам;

10) проведение переговоров с Казахстаном, другими членами ЕАС и СНГ с целью политического, медийного и общественного влияния на Кремль.

Посмотрим, на что решится А. Лукашенко. Сегодня он впервые в своей политической карьере примеряет на себе одежды руководителя страны, которая должна выйти из-под орбиты Кремля и избавиться от нефтегазового проклятия.