Будни и праздники жены Владислава Суркова

Как жена Владислава Суркова Наталия Дубовицкая получила в собственность речку, недвижимость центра защиты инвалидов, летала с подругами на вертолете по грибы в Тверскую область и на частном самолете в Дубай. Эти и другие дела жены помощника президента РФ — в 8-мартовском расследовании ЦУРа.

Наталия Дубовицкая

«Лебединое озеро»

Помощник президента Владислав Сурков и Наталия Дубовицкая живут в 12 км от Москвы по Минскому шоссе у деревни Бородки. В элитном поселке Грибово на улице Лебединое озеро в двух домах (598 кв.м и 762 кв.м) на пяти гектарах с лесом и рукотворным прудом размером 4,2 гектара. От соседей их отделяет собственный въезд с домом охраны (176,8 кв.м). Чтобы отгородиться совсем, в 2013 году супруги приобрели участок площадью 1854 кв.м, который предназначался для строительства дороги, и установили шлагбаум.

Владения Суркова и Дубовицкой. Фото: ЦУР

Дома на улице Лебединое озеро в Грибово продаются от $ 0,98 млн (500 кв.м. с участком 11 соток) до $ 8 млн (1000 кв.м. с участком 47 соток).

Соседи, надо сказать, у Суркова весьма непростые. Учредителями некоммерческого партнерства «Лебединое озеро», объединяющего соседей по одноименной улице, являются экс-спикер Совета федерации Владимир Шумейко, первая жена первого и последнего вице-президента России Александра Руцкого Нелли, бизнесмен Василий Знаменский, бизнесвумен Юлия Белахова (сеть «Пельмешка») и два бывших топ-менеджера «Лукойл-Нефтехима» Алексей Смирнов и Александр Раппопорт (его старший брат Андрей еще в прошлом году возглавлял Московскую школу управления «Сколково», куратором проекта «Сколково», как известно, долгие годы был Владислав Сурков).

Жителями «Лебединого озера» и примыкающих территорий также являются еще один помощник президента Игорь Левитин, адвокат Анатолий Кучерена, миллиардер Андрей Мельниченко, новый владелец дома Ива Сен-Лорана в Нормандии Симан Поваренкин (совладелец «Шоколадницы» и золотых приисков в Армении и Грузии) и сводный брат бывшей первой леди Украины Людмилы Кучмы Юрий Туманов. С 1997 года Туманов был председателем совета директоров крупнейшего оператора мобильной связи Украины «Киевстар». В 2005 году он с выгодой продал украинскую долю компании российской «Альфа-групп». До Туманова участком владел беженец с западной Украины, а ныне житель Чикаго 67-летний Эл Долгонос, сколотивший в 2000-х вместе со своим земляком Леоном Дикопфом состояние на торговле спиртным в Москве.

Девушки и воры

В марте 2004 года Владислав Сурков стал заместителем руководителя администрации президента, а через пять месяцев дочь милиционера и домохозяйки Наталия Дубовицкая приобрела недвижимость в Грибово. Тогда же она вошла в руководство ОАО «Крахмалопаточный завод «Новлянский»», ООО «Астон Крахмало-продукты», ООО «Плейсмент инвестментс» и ООО «Р-синдикат» (в настоящий момент Дубовицкая больше не руководит этими структурами).

В дом Сурковых потянулись многочисленные подруги хозяйки и поклонницы талантов мужа. Постепенно «Лебединое озеро» стало местом проведения престижных тусовок.

Верхний ряд (слева направо): Инна Маликова, Оксана Ожельская и три гостьи. Нижний ряд: Мирослава Дума, Наталия Дубовицкая, Дина Хабирова, две гостьи, Светлана Бондарчука. Фото: Facebook

Состав закрытого клуба в разные годы менялся, но его константами оставались: жена экс-министра связи Леонида Реймана Ольга (президент благотворительного фонда «Кто, если не я?»), мать двоих детей главы «Альфа-групп» Михаила Фридмана Оксана Ожельская, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, мать двоих детей Анатолия Кучерены Ольга Майдан, светская львица Мирослава Дума, ресторатор Дина Хабирова, бывший инструктор Эжвинского райкома ВЛКСМ Сыктывкара Елена Меньшикова (сейчас представляется волонтером благотворительного фонда «София»), продавец спортивной одежды Ирина Мэй, родная сестра певца Дмитрия Маликова Инна и вокалистка «А-Студио» Кэти Топурия, отец которой, вор в законе Андро Санодзе, в 2010 году скончался от передозировки в колонии.

Несколько лет назад Топурию привела к Сурковым другая постоянная участница посиделок — оперная певица и экс-депутат Госдумы от «Единой России» Мария Максакова-Игенбергс, в то время проживавшая с влиятельным вором в законе Владимиром Тюриным по прозвищу Тюрик (Тюрик объявлен в международный розыск, и его выдачи добивается Испания).

Мария Максакова на пленарном заседании Госдумы. Фото: Александр Шалгин / пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Сейчас дива вместе со своим новым мужем, бывшим депутатом-коммунистом Денисом Вороненковым, недавно объявленным в федеральный розыск, скрывается в Украине.

Корреспондент ЦУРа связался с одной из постоянных участниц девичников у Сурковых, и она по секрету сообщила, что между собой они в шутку называли Максакову Маша-бедоносец:

— Когда у нее был бурный роман с композитором Микаэлом Таривердиевым, он сбил насмерть парня и чуть не сел в тюрьму. Потом была многолетняя история с Тюриком, которого до сих пор ищут испанцы. После Тюрика появился владелец ломбардов Джамиль Алиев, и у него начались проблемы с бизнесом. Теперь вот на Дениса Вороненкова завели уголовное дело. Не успели пожениться, как им пришлось бежать на Украину.

Александр Буйнов с гостьями. Фото: «ВКонтакте»

Судя по фотографиям в фейсбуке, иногда к девчатам присоединялись сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Станислав Говорухин, режиссер Федор Бондарчук, Наташа Королева с Тарзаном и Александр Буйнов, а развлекал всех анекдотами Владимир Винокур.

Концы в речку

В развлекательную программу клуба жены Суркова помимо застолий входит катание на лодках по запруженной речке Ликова. Речка служит разделительной чертой между «Лебединым озером» и остальным Грибово. Конечным пунктом для речки Ликова служит большая водная артерия Незнайка.

Одинцовский район вложил в строительство очистных сооружений и плотины 50 млн рублей, чтобы запрудить эту речку и создать лесное озеро. По словам местных жителей, главным энтузиастом ее расширения стала учредительница НП «Лебединое озеро» Нелли Руцкая: «Она им (Одинцовской администрации) постоянно говорила, что поселок назвали «Лебединым озером», а туда вместо лебедей стекает канализация», — рассказала корреспонденту ЦУРа хозяйка одного из особняков.

Дальше начались чудеса: согласно данным Росреестра, 20 февраля 2013 года собственником половины запруды на спасенной речке Ликова площадью 21048 кв.м стал соучредитель НП «Лебединое озеро» Александр Раппопорт. А через два месяца хозяйкой другой половины водоема площадью 21049 кв.м оказалась Дубовицкая. Причем в документах речка проходит как земельный участок «для жилищного строительства и рекреационных целей».

На этом «земельном участке» находится половина запруды Дубовицкой

Как покупка речки согласуется с Водным кодексом РФ, где прямо запрещаются подобные сделки, нам выяснить не удалось. Зато депутат трехмандатного округа № 3 поселка городского типа «Лесной городок» Одинцовского района Михаил Тришин сообщил ЦУРу, как водоем перешел в частные руки: «Конечно, все это не совсем законно, но Сурков порешал все вопросы с областным правительством. Понимаете, были подключены буквально все, и было специальное заседание правительства. Я вместе с Сурковым ездил тогда к губернатору Громову, а еще попутно с просьбой обращался адвокат Кучерена».

Запруженная речка Ликова. Фото: ЦИАН

По словам депутата Тришина, вся окрестная земля, включая личный водоем Сурковых, раньше принадлежала Всероссийскому научно-исследовательскому институту селекции и семеноводства овощных культур (ВНИИССОК) и на ней выращивали бобовые и луковые культуры.

В середине 90-х годов директор института, академик Виктор Пивоваров, решил заняться жилищным строительством и для этих целей взял многомиллионные кредиты в трех банках. Однако нанятые рабочие разворовали стройматериалы, инструменты и оборудование, организовав точку сбыта прямо неподалеку — на Минском шоссе. Стройка встала. В ВНИИССОК зачастили банкиры с финансовыми претензиями к академику. Начались разборки с участием спецназа ФСБ и солнцевской братвы. А вскоре в кабинете у Пивоварова появились двое решальщиков — Тимур Клиновский и Александр Козырев.

— Они погасили все долги перед банками, а взамен получили 400 га институтской земли, — сообщил депутат Тришин. — Если бы не косяки со стройкой, земля под «Лебединым озером», речка Ликова никогда не оказались бы в частных руках.

Необходимо добавить, что «белый рыцарь» Тимур Клиновский — личность в Подмосковье известная. Он участвовал во многих сделках с землей в престижных районах области. Некоторые из них даже вызвали социальную напряженность в виде митингов под лозунгами «Клиновский! Верни украденные земли крестьянам!»

Место для инвалидов

Народ пусть митингует за забором, а мы вернемся в поместье Сурковых, где утомленные водными аттракционами гостьи наряжаются в костюмы эпохи Марии-Антуанетты.

Места в усадьбе достаточно, чтобы почувствовать себя фрейлинами, попозировать фотографам на пленере и покататься в екатериненских каретах. Кроме пруда, на Дубовицкую оформлены еще пять земельных участков общей площадью 28293 кв.м. Особенно интересен надел площадью 9000 кв.м, по документам находящийся по адресу: Одинцовский район, деревня Бородки, ТОО «Центр социальной защиты инвалидов».

Согласно базе данных «Спарк», ТОО «Центр социальной защиты инвалидов» был зарегистрирован в 1994 году в Москве на улице Воронцовской, д. 23. В документах ФНС этот двухэтажный дом неоднократно фигурировал как место массовой регистрации фирм-однодневок. Всего в нем прописались 2937 контор. В начале 2000-х на втором этаже «резинового» дома имела свой офис и принимала заказы от клиентов известная сутенерша Валя-Спица. Сейчас все здание арендует ОАО «Научно-производственное предприятие «Гранит-Центр»», оказывающее услуги иного характера — информационного — для правительства Москвы и Минобороны.

В администрации Одинцовского района ни о каком центре инвалидов не слышали, но депутат Тришин рассказал, что и этот земельный участок ушел на продажу за долги ВНИИССОК перед банками. В сделке фигурировал и Тимур Клиновский. Чтобы у проверяющих органов не возникло вопросов, на бумаге возник центр для инвалидов.

В числе инвалидов, среди первых нуждающихся в защите, оказались мать и теща нынешнего полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, спасительница речки Нелли Руцкая, Наталья Раппопорт, чей муж продал водоем Дубовицкой, а также бывший сотрудник «Альфа-Девелопмент» Сергей Арнаутов и некая москвичка Ирина Левитина.

В марте 2005 года, согласно Росреестру, единственным инвалидом осталась Наталия Дубовицкая, скупившая 9000 кв.м у прежних владельцев.

По грибы на вертолете

География проведения девичников не ограничивается владениями Сурковых. Выездные заседания клуба часто проводятся за рубежом. К примеру, в Арабские Эмираты компания во главе с бессменным председателем летала на частном самолете. По информации частного перевозчика Business Jets, перелет туда-обратно для компании из 8–10 человек стоит от $ 53 тысяч (на десятилетнем самолете) до $ 100 тысяч (на новом борту). Вряд ли подруги экономили на самолете, так как с отелем они не мелочились — One&Only The Palm в Дубае (цена номера в сутки $ 2,5–3,5 тысячи).

В частном самолете на пути в Дубай. Фото: Facebook

В одну из поездок в Эмираты россиянок сопровождала менеджер крупного международного агентства недвижимости Knight Frank итальянка Роберта Пат. Она же побывала вместе с ними на острове Святого Бартоломея в Карибском море. Наряду с недвижимостью в ОАЭ, Монако, Швейцарии, Сингапуре в портфеле ее компании имеются пять особняков по соседству с «Лебедином озером» стоимостью от $ 2,5 млн.

Упоминавшаяся ранее волонтер благотворительного фонда «София» Елена Меньшикова выложила во «ВКонтакте» собрание клуба в 2013 году на французском горнолыжном курорте Межев, где любят останавливаться королевские особы. В том же волонтерском аккаунте — несколько снимков из ледяной пещеры Шамони и откупоренного розового шампанского Dom Perignon (цена во Франции от € 160, в России — от 30 тысяч рублей), которым встречали спустившихся с гор завсегдатаев «Лебединого озера».

В России тоже находятся развлечения: в Залесье Тверской области в охотхозяйство главы Альфа-банка Петра Авена компания в полном составе летает каждый год на вертолете по лисички (в Грибово грибы не растут). На месте их ожидают «Хаммеры» и один из нескольких существующих вездеходов «Шаман» стоимостью 5,9 млн рублей.

В Залесье на грибной охоте. Фото: «ВКонтакте»

Раньше земля охотхозяйства принадлежала ОАО «Тверьхимволокно», но после банкротства предприятия собственником стал Альфа-банк. Организацией охоты для VIP непосредственно занимается гендиректор ООО «Залесье» Владимир Смирнов. В «Спарке» можно узнать, что ООО «Залесье» с уставным капиталом 15 млн рублей является структурным подразделением банка, и в 2015 году выручка составила 24 208 рублей. ЦУР направил официальный запрос в Альфа-банк, кто оплачивал вертолет, аренду внедорожников и услуги проводников, но ответа нет уже больше недели.

Фото: «ВКонтакте»

Кстати, корзина лисичек на столичных рынках в сезон стоит 700 рублей.